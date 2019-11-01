Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 23 ноября (19:00)

Поговорим обо всем что происходило за уходящую неделюВ студии Виктор Артеменко и Оксана ЗеленякПреимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы))Видео эфира будет залито в группу на ФБи сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь