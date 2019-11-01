КАК ПРИКРЫВАЯСЬ ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ И О ФУТБОЛЕ, ФИСАК, ТИХЕНКО И КОМПАНИЯ ЦИНИЧНО И БЕСЦЕРЕМОННО «ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ» В СВОИ КАРМАНЫ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ

Как и обещал в предыдущем своем посте, рассказываю о «СХЕМЕ» РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «НИКОПОЛЬ», которую организовали городской голова, его заместители и некоторые депутаты Никопольского городского совета.ПИШУ ДЛЯ ТЕХ НИКОПОЛЬЧАН, КТО СПОСОБЕН ДУМАТЬ, ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОТЕЛ БЫ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ, ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ИХ СЧИТАЛИ ЗА ИДИОТОВ.І. И так. Первое, что скрывают от жителей Никополя.Оказывается, ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ ФИНАНСИРОВАЛОСЬ КАК МИНИМУМ ТРИ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБА «НИКОПОЛЬ», а именно:1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ-НПГУ» (код 39745209). Руководитель организации – Мирный Максим Васильевич.Сумма выделенных бюджетных средств в течении 2016-2018 годов составила примерно 6 120 000,00 гривен (наибольшая сума бюджетных средств была выделена в 2018 году).2) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ» (код 41697377). Руководитель организации – Мирный Максим Васильевич.Сумма выделенных бюджетных средств в течении 2018-2019 годов составила примерно 1 509 000,00 гривен (наибольшая сума бюджетных средств была выделена в 2018 году).3) КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ» (код 42351236). Руководитель организации – Неснов Алексей Александрович.Сумма выделенных бюджетных средств в 2019 году составила примерно 7 500 000,00 гривен.КАК ВАМ СУММЫ ВЫДЕЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ? НЕ МАЛО?!?Кроме этого еще есть ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ НІКОПОЛЯ» (код 33125626, руководитель организации тоже Мирный Максим Васильевич) и ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НІКОПОЛЬСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ДИТЯЧОГО ФУТБОЛУ» (код 40979182), на которые также выделялись бюджетные средства!!!Учредителями в ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ-НПГУ» и в ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ» являются одни и те же люди, а именно:- Мирный Максим Васильевич, адрес учредителя: Днепропетровская обл., г. Никополь;- Акимочкин Анатолий Викторович, адрес учредителя: Донецкая обл., г. Макеевка;- Неснов Алексей Александрович, адрес учредителя: Донецкая обл., г. Макеевка.Кроме этих людей, в ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ» учредителями являются два депутата Никопольского городского совета: Чиков Тарас Викторович (по совместительству он же кум Фисака) и Колесник Вадим Геннадьевич (Колесника, я думаю, представлять не надо, личность и так «известная» городу). ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ ДЕПУТАТЫ УДОСТОИЛИСЬ ЧЕСТИ БЫТЬ В ЧИСЛЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ?!? А ОСТАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ «НЕ ВЫШЛИ ЛИЦОМ»?Юридический адрес у вышеуказанных общественных организация один и тот же: г. Никополь, ул. Ивана Богуна, дом 9. Совпадение??? Нет!!! Как вы думаете, кому принадлежит это помещение? Не поверите))) Чикову Тарасу Викторовичу – вышеуказанному депутату городского совета и его жене.У Вас не возникает вопросов: «А зачем было создавать столько организаций??? И почему создавали специально общественные организации??? Почему учредителями и руководителями организаций стали «свои люди»? Почему не вошли в состав руководства футбольного клуба те выдающиеся футболисты города, которые действительно прославили город?»Ответ очевиден. Чтобы руководству города можно было тихо и незаметно перелаживать деньги из кармана бюджета города в свой карман!!! РАСКИДАЛИ ПО ПАРУ МИЛЛИОНОВ НА «СВОИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ», У КОТОРЫХ ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА НЕ ТАКОЕ СЛОЖНОЕ, КАК У КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ… И ДЕЛО СДЕЛАНО!ІІ. А теперь рассмотрим как же «перелаживали» бюджетные деньги в свой карман вышеуказанные персоны.Согласно базе clarity-project - база данных и система аналитики публичных закупок «ProZorro», основные стати расходов у вышеуказанных организаций НА КОТОРЫЕ УШЛО 90 % ВСЕГО БЮДЖЕТА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ» были:1. Услуги кафе и столовых.2. Услуги с размещения в отелях.3. Нерегулярные пассажирские перевозки.4. Спортивная одежда.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ-НПГУ»:Услуги кафе и столовых = приблизительно 3 300 000 гривен; Услуги с размещения в отелях = приблизительно 1 400 000 гривен. Нерегулярные пассажирские перевозки = приблизительно 960 000 гривен. Спортивная одежда = приблизительно 220 000 гривен.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ»:Услуги кафе и столовых = приблизительно 520 000 гривен; Услуги с размещения в отелях = приблизительно 420 000 гривен. Нерегулярные пассажирские перевозки = приблизительно 370 000 гривен. Спортивная одежда = приблизительно 50 000 гривен.КОММУНАЛЬНЫЙ ЗАКЛАД ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ»Услуги кафе и столовых = приблизительно 200 000 гривен; Услуги с размещения в отелях = приблизительно 200 000 гривен. Нерегулярные пассажирские перевозки = приблизительно 850 000 гривен. Спортивная одежда = приблизительно 345 000 гривен.ВЫ ВДУМАЙТЕСЬ, КАКИЕ СУМЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЫЛИ ПОТРАЧЕНЫ НА услуги кафе и столовых, услуги с размещения в отелях, нерегулярные пассажирские перевозки!!!!Услуги кафе и столовых, услуги с размещения в отелях, нерегулярные пассажирские перевозки всё это делалось для всей команды. А теперь внимание!!! Вы же все взрослые люди и понимаете, что не питались и не жили тренера и некоторые футболисты команды в столовых и отелях города Никополя, потому что они Никопольчане!!! И соответственно жили и питались они у себя дома. А деньги на них «списывались»! Причём, как мы с вами можем видеть, списывались суммы не малые.И, несмотря на то, что сумы значительные, по большинству статей расходов тендера не проводились!!! Спросите как «такое» может быть? Да элементарно! Просто распорядители бюджетных средств специально разбили эти значительные сумы на сумы до 200 000 гривен, на так называемые «допороговые сумы». Вы спросите для чего? Да для того чтобы самим, а не с помощью компьютера и хваленой программы публичных закупок «ProZorro», определять с каким поставщиком подписывать договор. И потом получается, что «чисто случайно» с одним и тем же поставщиком товара или услуг были заключены договора на общую суму 400000-800000 гривен, а тендер не проводился!!!! Чтоб не дай бог «посторонний» поставщик не выиграл тендер.И так было по всем статьям расходов!!! Что это как не часть «схемы»?!?Так вот, для всех этих организаций под одним общим названием «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ» нерегулярные пассажирские перевозки осуществляли одни и те же перевозчики - ФОП Віниченко Володимир Гаврилович и ФОП Король Олександр Володимирович. В то время как в городе работают десятки других перевозчиков, причем с ценой за свои услуги перевозки явно меньшей.И насколько я знаю этих перевозчиков, то у них автобусы Мерседес Спринтер. Уж сильно я сомневаюсь, что все 22 футболиста, тренера, вмести с сумками с формой, вмести с мячами, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами вмещаются в эти автобусы… А может никто никуда и не ездит на этих автобусах? А может не все ездят? Так питание и проживание в отелях списывается за всех! «Нестыковка» получается!!!КРОМЕ ТОГО «ЧИСТО СЛУЧАЙНО» С ЭТИМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРА У ВСЕХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НИКОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА. Почему именно с этими перевозчиками заключили договора?Повезло? Уверен, что нет!!!Спортивную одежду для всех этих организаций под одним общим названием «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ» поставлял так же один и тот же поставщик.Не забыли «хозяева» Футбольного клуба «Никополь» и про Юру Полтавец (он же «Юрий Никополь») и Сергея Мельника (он же Stariy Melnik) своих верных фейсбушных защитников местной власти и критикующих всех тех, кто осмелиться сказать что-либо против местной власти.И купили для их работы как операторов и фотокорреспондентов (смотрите фото):- «Персональный компьютер (ноутбук)» за 33 000,00 гривен,- «Комплект видеооборудования (видеокамера Panasonic HC-VXF990EE-K, штатив Velbon DV-7000N» за 23 499,60 гривен,- «Комплект фотографичного оборудования (Объектив Sigma AF 17-50mm F2.8 EX DC HSM для Nikon, Объектив Nikon 80-200mm f/2.8D ED AF Zoom-Nikkor, Зеркальный фотоаппарат Nikon D7200 body), за 62 000,00 гривен.Причём купили по ценам, явно выше рыночных.Похоже на этой же аппаратуре, купленной за бюджетные деньги, Юра снимает свадьбы, дни рождения, выпускные (убедиться в этом вы сможете, посмотрев его рекламу в Интернете).И потом Юра Никополь говорит «вы балаболы, ответьте, что я сижу на зарплате и получаю деньги из бюджета города». Да Юра! Ты «сидишь на зарплате» у местной власти!!!! Ты получаешь зарплату или оплату за услуги оператора (называй это как хочешь, суть не меняется) и оборудование от Футбольный клуб «Никополь». А деньги на футбольный клуб «Никополь» поступают с бюджета города!!!! Ты этого не знал??? Ты думал тебе деньги Фисак и Тихенко со своего кармана достают?ІІІ. А так чтобы вас «добить» и убедить окончательно в циничности местной власти приведу вам пару примеров (хотя могу вам привести не один пример) как «ушли на сторону» бюджетные деньги, выделенные на Футбольный клуб «Никополь».На средства, выделенные на Футбольный клуб «Никополь» по документам были списаны (именно «списаны») деньги по статье расходов «Омолодження дерев листяних порід з діаметром стовбура 50 см, при кількості зрізів більше 30, за допомогою бензопили» в суме 104 603,62 гривен. Кто выполнил по документам эти работы? ФОП Сиделёва Анна Николаевна. Кто такая гражданка Сиделёва? Эта та гражданка, которая является директором ТОВ «НІКО-АРС» - предприятия которое «связано» с Тихенко Сергеем Витальевичем – заместителем городского головы и ярого фаната футбола на словах, а на деле ярого фаната бюджетных средств, выделяемых на Футбольный клуб «Никополь».Вы спросите почему «списаны»? Да потому что Сиделёва Анна Николаевна фактически не проводила на стадионе никакого омоложения деревьев. Сомневаетесь? Поезжайте на стадион и посмотрите.Также средства, выделенные на Футбольный клуб «Никополь» по документам были списаны по статье расходов «Послуги з утримання футбольного поля з натуральним газоном, за адресою м. Нікополь, проспект Трубників, 48» на суму 158 554,00 гривен.Вы видели в каком «идеальном состоянии» находиться футбольное поле на стадионе «Металург» имени А.И.Куценко? Я думаю не надо убеждать, что никто не оказывал эти услуги? Кто выполнил «по документам» эти услуги? ФОП Шубин Вячеслав Владимирович. Тот самый Шубин, который будучи директором ПП ВКФ «АГРУС» закрыл в 2018 году сметы на «Капітальний ремонт фонтану біля медичного училища в м. Нікополь» на суму 832 958,05 гривен, а работы в том году так и не сделал. Кстати директором ПП ВКФ «АГРУС» до 2017 года была та самая Сиделёва Анна Николаевна, о которой я писал выше.И ПОСЛЕДНЕЕ.Хотел бы обратиться к депутатам Никопольского городского совета. Если раньше, вы теоретически могли сказать, что не знали о «Схемах при освоении бюджетных средств» в рамках Футбольного клуба «Никополь». То теперь, когда я вам расписал «от А до Я» куда идут бюджетные деньги, вы просто обязаны прекратить выделять бюджетные средства для всех тех организаций под одним общим названием «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НІКОПОЛЬ». Хватит прикрываться фразой «Это же делается для детей!».Так что при формировании бюджета на 2020 год рекомендую хорошенько подумать, за что вы голосуете.А ЕСЛИ ВЫ ПРОДОЛЖИТЕ ВЫДЕЛЯТЬ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА НА ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТО ТОГДА ЭТО БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ, ЧТО ВЫ ДЕПУТАТЫ «В ТЕМЕ И В ДОЛЕ»!!!И тогда пусть делают выводы ваши избиратели «заботитесь вы о них или преследуете свои личные меркантильные интересы». И пусть они дают вам оценку на следующих выборах.А почему не слышно вашей позиции и позиции Фонда «Будущее Никопольщины» в вопросе, мягко говоря, незаконного финансирования общественных организаций города, в том числе в вопросе финансирования Футбольный клуб «Никополь»?Может потому что одним из тренеров в Футбольном клубе «Никополь» является член вашей команды Константин Симашко? И вы, поскольку видите себя уже городским головой (хотя тут вы можете и ошибаться), планируете поставить Константина Симашко во главе Футбольного клуба и во главе вышеописанной схемы по «деребану бюджетных средств»?Или вы молчите, потому что Общественной организации «Спортивный клуб карате «Шафран», руководителем которой является ваш соратник Дмитрий Вакуленко, планируется выделить (и в предыдущих годах ему тоже выделялись) из бюджета города в 2020 году 364 000 гривен?Или вы уже договорились с городской властью и создаёте мнимую оппозицию к Фисаку? Если это так, то тогда напрашивается вывод, что вы ничего не хотите менять в городе в плане прозрачности, соблюдения законов и борьбе с коррупцией, а хотите просто возглавить «Схемы Фисака»?!?В общем, ДУМАЙ...ТЕ!!!