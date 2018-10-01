Молодежный взгляд на проблемы города и пути его развития (прямой эфир)

В гостях студии: Антнон Скрипник(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение))Видео эфира будет залито в группу на ФБи сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь