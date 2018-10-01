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Молодежный взгляд на проблемы города и пути его развития (прямой эфир)

В гостях студии: Антнон Скрипник



(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение)) 

Видео эфира будет залито в группу на ФБ
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/
 и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь
http://www.nikopol.dp.ua

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