ВСЕ НОВОСТИ:

Строительство бассейна опять откладывается (видео «Прихист»)


Ни один объект в городе не ждут так, как ждут бассейн. Его нам обещают вот уже в течении лет наверное шести. И вроде место есть, и деньги выделены, и работы начались. Но не прошло и полгода как все остановилось - техника уехала, финансирование остановлено, стройка законсервирована.

И вот очередная «неприятность» - закупка мощности для нестандартного подключения ТП, которая находится на территории бассейна и будет обеспечивать его работу. Как решают этот вопрос власть и компания ДТЭК, смотрите в сюжете журналистов «Прихиста»

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.