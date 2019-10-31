Строительство бассейна опять откладывается (видео «Прихист»)

Ни один объект в городе не ждут так, как ждут бассейн. Его нам обещают вот уже в течении лет наверное шести. И вроде место есть, и деньги выделены, и работы начались. Но не прошло и полгода как все остановилось - техника уехала, финансирование остановлено, стройка законсервирована.И вот очередная «неприятность» - закупка мощности для нестандартного подключения ТП, которая находится на территории бассейна и будет обеспечивать его работу. Как решают этот вопрос власть и компания ДТЭК, смотрите в сюжете журналистов «Прихиста»