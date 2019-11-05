У Нікополі відбувся семінар з адвокатської етики

За ініціативи та підтримки Ради адвокатів Дніпропетровської області та Комітету підвищення професійної кваліфікації адвокатів Дніпропетровської області 31 жовтня 2019 року у Нікополі був проведений семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів, присвячений питанням адвокатської етики.
Лекторами виступили адвокат, член Ради адвокатів Дніпропетровської області та Комітету з підвищення професійної кваліфікації адвокатів Дніпропетровської області Зеленяк Єгор Сергійович та адвокат, заступник голови дисциплінарної палати КДКА Дніпропетровської області Уманець Дмитро Юрійович.
Відкрила захід Голова Ради адвокатів Дніпропетровської області Лещенко Тетяна Олександрівна.
У першому тематичному блоці Зеленяк Єгор Сергійович розглянув принципи та стандарти адвокатської етики в Україні та за кордоном, а також актуальну нині тему етичності поведінки адвоката у мережі Інтернет.
Уманець Дмитро Юрійович висвітлив питання дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики, зокрема надав статистику дисциплінарних проваджень у Дніпропетровській області, окреслив права та гарантії адвоката при притягненні до дисциплінарної відповідальності.
Адвокатам, які взяли участь у заході, нараховано 2 залікові бали з адвокатської етики етики.
Рада адвокатів Дніпропетровської області висловлює щиру подяку Єгору Сергійовичу та Дмитру Юрійовичу за професіоналізм глибокі знання та наочний, інформативний матеріал, а також Лиханському Віктору Олександровичу за допомогу у організації та проведенні заходу!
Джерело: advokaty.dp.ua