Чего стоит "двойной кидок" по фисаковски? Город должен знать своих "героев"

Как мы помним, на ряду с другими аферами, в 2017 году Киевский турист - воришка Андрей Вадимович Фисак, не имеющий своего жилья в Никополе, решил распилить и сдать на металлолом 240 км. труб теплосети. С трудом, но все же провел это злодеяние через решение городского совета передав подряд на работы своим подельникам.Давайте немного вернемся в май, июнь 2017 года вспомним как протестовала общественность, как пытались доказать что 240 км. этих труб стоят если не более 100 миллионов то уж ни как не 8, за которые он их сдал.Вспомним как оценщик за два дня умудрился оценить все 240 километров, как подавали в суд и какие были решения. Но организму которому не жить в нашем городе было плевать и работы продолжались. Город перерыт, трубы сданы, откат получен, а там хоть трава не расти.Давайте вспомним и аргумент приводимый городским головой в том что КП "Теплосеть" имеет многомиллионную задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» и что б не отдавать лучше ликвидировать предприятие и продать его имущество т.е. трубы в пользу городу. Какую пользу? Восемь миллионов? Перерыть весь город? Сколько понадобится на восстановление? Но суть даже не в этом. НАК «Нафтогаз Украины» оставит долг без внимания? Не найдут как взыскать?Были протесты, были митинги, но как любит говорить воришка "Собаки лают - караван идет". И вот к чему пришли: есть большая вероятность что НАК «Нафтогаз Украины» выиграет суды у нашей городской власти с требованием о возврате 320 миллионов гривен. Что тогда?Извините, но называть Андрея Фисак городским головой, то есть эффективным менеджером заботящемся о развитии НАШЕГО города, не могу. Этот барыга, Киевский турист, распоряжаясь имуществом громады заботиться только о своей утробе, и вместе с подельниками депутатами уже поставили город "раком". Теперь мы будем должны еще и 320 миллионов гривен? Сколько воришки "заработали" на этой афере не знаю, но сколько можно отремонтировать крыш домов, установить окон в школах и т.п. посчитать не сложно.А ведь по закону было бы правильно отдать в счет долга НАК «Нафтогаз Украины» те трубы, правильно их оценив. Но там бы без "заработал".Вот в чем и заключается "Двойной кидок"- Кинули и «Нафтогаз Украины» и Никопольчан. Только если первые, уверен, свое вернут, а Никопольчане???А теперь давайте разберемся, не только для понимания а будем надеяться и для привлечения к ответственности тех "героев" подельников фисакаворишки кто же и как голосовалСамого туриста ни кто уже во внимание не берет, он наворовался и второй срок ему светит только тюремный, потому и на люди не выходит, сидит себе на назначенных откатах, надеется успеть съехать в теплый Киевский домик.А остальные? И так:Внеочередная сессия городского совета от 14 июля 2017 года.Нужно четко понимать что не поддерживали решение о распиле труб не только те кто голосовал именно "Против", а и те кто просто "Не голосовал" или "Воздержался". Про отсутствующих не скажу, может просто прогуляли но все равно не в пользу фисаковоришек.А вот те кто "ЗА", на них должна лечь ответственность, и не только уголовная.Смотрим:"ЗА" - Арутюнова, Базилюк, Бредихина, Васкул, Гаврилюк, Гришин, Доброродний, Донец М, Донец С, Ефимов, Заграй, Иврина, Каращук, Колесник, Мотриченко, Мусаткина, Поддубный, Плашихин, Разин, Рыбаков, Соколов, Сущенко, Тутуров, Фисак, Чиков, Шило, Шулим, Юхно, Якимец.Уверен что многие просто не сомневаясь в правильности самой продажи, хотя тоже ставим под сомнение потому как видим что долги НАК «Нафтогаз Украины» все равно нужно будет отдавать, вовремя не разобрались в ситуации особенно касаемо оценочной стоимости. К примеру Маским Юхно - голосовал "ЗА", но по вопросу оценки - "Против""Против" голосовал только - Загной, в данном случае ярко выразив свою позицию.Единственный кто "Воздержался" - Саюк. Александр Иванович взяв слово говорил что продажу если и проводить то только после проведения аукциона. О чем заявляла и Обыденная, но ее предложение не прошло. По тому, видимо, и воздержался что в повороте событий где без аукциона нужно разобраться."Не голосовали" - Андрощук, Бычков, Варакута, Кузовой, Обыденная, Романий,"Отсутствующие" - Олейников, Завгородний, Лапонов, Марченко, Осика, Скакун - напомню это тоже не в пользу фисаковоришек.К слову, "Не голосовавший" Романий, но оказывавший финансово моральное давление силой в 200 тыс.грн, на группу депутатов, "ЗА" продажу, даже бравший на себя ответственность (?) "Не голосовал" только лишь по причине конфликта интересов являясь директором того самого МЖТИ которое и продало трубы.Да, это 2017 год, но архивы не горят. Теперь надеюсь видим чего нам будет стоить двойной "кидок"? А вот сколько "заработали" турист и остальные фисаковоришки, будем надеяться разберется следствие. Наша задача заставить махинаторов казнокрадов возвращать награбленное. Лично возвращать. Еще раз подчеркиваю, не из бюджета. Не дать туристу и "ко"сбежать. В чем я надеюсь на новое руководство полиции и народного депутата от правящей партии. А вы?