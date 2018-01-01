ВСЕ НОВОСТИ:

ВР рассмотрела проект бюджета на 2020 год: что предусматривается для Днепропетровской области (видео)


В круглом столе примут участие:
Денис Герман - народный депутат Украины IX созыва, член депутатской фракции ПП "Слуга народа";

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.