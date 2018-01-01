ВР рассмотрела проект бюджета на 2020 год: что предусматривается для Днепропетровской области (видео)



В круглом столе примут участие:

Денис Герман - народный депутат Украины IX созыва, член депутатской фракции ПП "Слуга народа";



В круглом столе примут участие:Денис Герман - народный депутат Украины IX созыва, член депутатской фракции ПП "Слуга народа";

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