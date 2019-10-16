У Нікополі знову новий тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції





Заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Богоніс представив особовому складу Нікопольського ВП нового очільника.21 жовтня призначено тимчасово виконуючим обов’язки начальника Нікопольського відділу поліції - майора поліції Валерія Бондара. До цього дня він обіймав посаду заступника начальника відділення поліції – начальника сектору кримінальної поліції Індустріального відділення поліції Дніпровського ВП.Як повідомив заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс, Валерій Бондар має значний досвід оперативної роботи, працював на посадах карного розшуку, служив у полку особливого призначення «Дніпро-1», також був заступником начальника ГУНП в Житомирській області.