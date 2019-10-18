У період з 23-00 години 25 жовтня 2019 року до 22-00 години 27 жовтня 2019 року КП «Нікопольводоканал» проводитиме ремонтні роботи і дезінфекцію на водопровідних мережах і спорудах міста, а також в селах: Кам’янське, Приміське, Південне та Олексіївка з повною зупинкою водопостачання.
У п’ятницю 25 жовтня з 23-00 години до 03-00 години 27 жовтня 2019 року водопостачання міста буде відключено.
З 03-00 години до 22-00 години 27 жовтня 2019 року вода подаватиметься з підвищеною дозою хлору під тиском. Звертаємо особливу увагу жителів, що на даний період користування водою для питних потреб суворо заборонено.
Просимо мешканців завчасно запастися питною водою для користування на період часу з 23-00 години 25 жовтня до 22-00 години 27 жовтня 2019 року.
Для забезпечення ефективності хлорування і щоб уникнути засмічення фільтрів водомірів не рекомендується відкривати крани подачі холодної води з 03-00 години до 10-00 години 27 жовтня 2019 року. З 10-00 години 27 жовтня необхідно відкрити крани, вентилі та інші запірні пристрої, щоб пропустити через внутрішні мережі хлорну воду.
При відкритті кранів після 22-00 години 27 жовтня 2019 року необхідно скинути залишок хлорованої води до зникнення хлорного запаху.
Звертаємо Вашу увагу на те, що:
водопостачання буде повністю припинено з 23-00 години 25.10.2019р. до 03-00 години 27.10.2019р.
З 03-00 години до 22-00 години 27.10.2019р. подаватиметься вода з підвищеною дозою хлору, використовувати воду для питних потреб суворо заборонено!
З 22-00 години 27.10.2019р. питне водопостачання буде відновлено.
Просимо вибачення за тимчасово заподіянні незручності.