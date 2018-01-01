Андрей Дащенко: Мне одному кажется, что наш город "спивается"?

Прошу Вас обратить внимание на городскую проблему которую Вы, как и я видим каждый день !
Полное неадекватное поведение многих жителей города после принятия «горячительного» напитка.
Это же пи»»ец!!!
Лежат «трупы» или зигзагом идут «уставшие» люди не понимая где они !
У каждого из нас есть дети и внуки. Мы любим наш город.
У нас развито сопереживание к больным и немощным.
Но разве мы можем пройти этих «алкогольных трупов» и «водко бойцов» с «отмороженным» лицом ?
Конечно нет !
Подойдешь, спросишь как самочувствие.
И будешь послан на 3 веселых буквы!!!(((
Но зачем оно нам нужно ???
Как решить эту проблему ?
C уважением,
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