Андрей Дащенко: Мне одному кажется, что наш город "спивается"?

C уважением,

Уважаемые Никопольчане !Прошу Вас обратить внимание на городскую проблему которую Вы, как и я видим каждый день !Полное неадекватное поведение многих жителей города после принятия «горячительного» напитка.Это же пи»»ец!!!Лежат «трупы» или зигзагом идут «уставшие» люди не понимая где они !У каждого из нас есть дети и внуки. Мы любим наш город.У нас развито сопереживание к больным и немощным.Но разве мы можем пройти этих «алкогольных трупов» и «водко бойцов» с «отмороженным» лицом ?Конечно нет !Подойдешь, спросишь как самочувствие.И будешь послан на 3 веселых буквы!!!(((Но зачем оно нам нужно ???Как решить эту проблему ?