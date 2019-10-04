Александр Саюк: Большие проблемы маленьких кварталов

# Большие проблемы маленьких кварталов Каждый год в Никополе проходят отчетные собрания квартальных комитетов частного сектора. Во время этих встреч ответственное лицо — квартальный, отчитываются об объёме проделанной работы за год, а жители квартала оценивают его работу и поднимают насущные вопросы. Для того, чтобы работа кварталов была максимально эффективной и напрямую содействовала с исполнительной городской властью, на таких собраниях присутствуют представители местного самоуправления, руководители коммунальных предприятий и депутаты городского совета. Наши журналисты обратили внимание, что на собраниях присутствовал и секретарь городского совета Александр Иванович Саюк, хотя его явка там вовсе не обязательна. Мы обратились к нему, чтобы узнать для чего он посещал квартальные комитеты и то, с какими проблемами сталкиваются жители частного сектора. В ходе разговора стало понятно, что проблемных ситуаций хватает. А порой одни и те же вопросы поднимаются каждый год. Самые наболевшие связанны с недостаточным освещением улиц, вывозом мусора и плохими дорогами. Партнерский материал.