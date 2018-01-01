Я один заметил как с отсрочкой местных выборов прекратил свою активную деятельность БФ "Будущие Никопольщины" вместе с Русланом Олейником ??!!Если ли в Никополе люди которые верили в искренность этих пиарщиков , любителей с помощью слоя краски присваивать себе чужие заслуги . (Пост в группе ФейкФак это подтверждает .) Крашенные лавочки ,установленные городом , с логотипом " RO" (Руслан Олейник видемо) хоть кому то доверия внушают ??Готов поспорить за несколько месяцев до официальной даты выборов в городской совет Никополя опять появятся и начнут активно наносить новые слоя краски на уже крашенные собою же лавочки !!