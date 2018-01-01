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Я один заметил как с отсрочкой местных выборов прекратил свою активную деятельность БФ "Будущие Никопольщины"?

Я один заметил как с отсрочкой местных выборов прекратил свою активную деятельность БФ "Будущие Никопольщины" вместе с Русланом Олейником ??!!

Если ли в Никополе люди которые верили в искренность этих пиарщиков , любителей с помощью слоя краски присваивать себе чужие заслуги . (Пост в группе ФейкФак это подтверждает .) Крашенные лавочки ,установленные городом , с логотипом " RO" (Руслан Олейник видемо) хоть кому то доверия внушают ??

Готов поспорить за несколько месяцев до официальной даты выборов в городской совет Никополя опять появятся и начнут активно наносить новые слоя краски на уже крашенные собою же лавочки !!

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1 комментарий

Виктор Артеменко Сегодня, 21:40
Это не лавочки это "Грабли" он нам красил. И будет вновь красить как только с датой выборов более менее определяться. Тут Вы прав, Никита. Но поймут ли это люди? Или еще раз наступим??? На странице "БФ Будущие Никопольщины" последний пост 15 сентября. Как то так. А может партию новую подбирает. Вдруг ЗЕ не в фаворе. Как тогда? Назад в Батькивщину? Время покажет
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С уважением, Виктор Артеменко
гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
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