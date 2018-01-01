Внимание! Проект "Контр - Коллектор" выводим в отдельный канал ютуба

Принято решение вывести проект "Контр - Коллектор" в отдельный канал ютуба.Связанно решение с тем что б не смешивать проблемы нашего города, события, происшествия и просто новости с деятельностью по защите простых людей от беспредельных действий коллекторских организаций.Ранее, с той же целью, мы уже отделили с сайта газеты "ГОРОД Никополь" в отдельный сайт "Контр - Коллектор" материалы данной тематики.Какое то время мы будем размещать материалы на обоих каналах но рекомендую уже сейчас более обращать на новый, отдельный сайт и канал "Контр - Коллектор"Сайт "Контр - Коллектор":канал "Контр - Коллектор":группа в ФБ :________________________Что делать, если очень захотелось помочь нашему проекту1. Не поддаваться панике. Возможно, это пройдет.2. Если же желание помочь не прошло, а наоборот стало усиливаться, предлагаем следующие способы оказания помощи:a. словом; Вы можете привлечь как можно больше читателей рассказав о нас друзья и знакомым.б. делом; Вы можете разместить на нашем канале рекламу своего предприятия или посоветовать друзьям и знакомым.в. гривной; Вы можете перечислить любую сумму благотворительной помощи по указанным реквизитам.Monobank5375 4141 0453 4754Артеменко Виктор Анатольевич