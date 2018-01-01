Внимание! Проект "Контр - Коллектор" выводим в отдельный канал ютуба

Принято решение вывести проект "Контр - Коллектор" в отдельный канал ютуба.
Связанно решение с тем что б не смешивать проблемы нашего города, события, происшествия и просто новости с деятельностью по защите простых людей от беспредельных действий коллекторских организаций.
Ранее, с той же целью, мы уже отделили с сайта газеты "ГОРОД Никополь" в отдельный сайт "Контр - Коллектор" материалы данной тематики.
Какое то время мы будем размещать материалы на обоих каналах но рекомендую уже сейчас более обращать на новый, отдельный сайт и канал "Контр - Коллектор"
Сайт "Контр - Коллектор":
http://kontrkollektor.com.ua
канал "Контр - Коллектор":
https://www.youtube.com/channel/UCYT39pYRR2-03mfB7VsPivw
группа в ФБ :
https://www.facebook.com/groups/2392565904323103/
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Что делать, если очень захотелось помочь нашему проекту
1. Не поддаваться панике. Возможно, это пройдет.
2. Если же желание помочь не прошло, а наоборот стало усиливаться, предлагаем следующие способы оказания помощи:
a. словом; Вы можете привлечь как можно больше читателей рассказав о нас друзья и знакомым.
б. делом; Вы можете разместить на нашем канале рекламу своего предприятия или посоветовать друзьям и знакомым.
в. гривной; Вы можете перечислить любую сумму благотворительной помощи по указанным реквизитам.
Monobank
5375 4141 0453 4754
Артеменко Виктор Анатольевич