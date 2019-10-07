Финансирование университетов в Украине через госзаказ планируют отменить

В Министерстве считают, что бюджет в вузах должен формироваться по принципу «качества», а не «количества. Об этом на открытии научного фестиваля «Наукові пікніки» заявила Министр образования и науки Анна Новосад, передает корреспондент «НМ».По словам министра, в данный момент МОН готовит законопроекты об изменениях в законы про высшее образование, про государственный заказ и еще ряда законодательных актов и бюджетного кодекса. Предложения будут переданы для утверждения Верховной Радой до декабря 2019 года.Мы хотим, чтобы бюджетные средства шли в лучшие университеты. Государственный заказ — это тот рудимент, который нам остался после советской плановой экономики. Мы должны понимать, что мы как государство уже не можем спланировать сколько через 5 или 6 лет нам необходимо будет экономистов, юристов, других профессий, — заявила Анна Новосад.По словам министра, следует финансировать бюджеты лишь лучших вузов, по определенным показателям. В частности по количеству трудоустроенных студентов. Проще говоря, специальность по которой студенты не трудоустраиваются после окончания вуза — нет смысла финансировать.Поэтому мы хотим перейти к другому финансированию, которое будет основано на принципе так называемых показателей качества. Мы хотим весь тот объем средств, которые есть, направить на лучшие университеты по определенным критериям. Один из них — трудоустройство выпускников, — добавила министр.В прочем, востребованные специальности получать большее финансирование.Мы хотим понять, какие университеты делают так, чтобы их выпускники получили лучшее место и хотим вознаграждать большим количеством денег тех, кто на самом деле на это способен, — подчеркнула Анна Новосад.