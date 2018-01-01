В Днепре продолжается протестная акция работников НЗФ: - Мы хотим что б "Приват Банк" услышал нас



В Днепре продолжается протестная акция работников НЗФ: - Мы хотим что б "Приват Банк" услышал нас





Видео с программы «Ферросплавщик» от 4 октября 2019 г. В Днепре продолжается протестная акция работников НЗФ: - Мы хотим что б "Приват Банк" услышал насВидео с программы «Ферросплавщик» от 4 октября 2019 г.

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