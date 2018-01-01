Награждения по итогам третьего Чемпионата Днепропетровской области по игре Бочча (без монтажа)



Награждения по итогам третьего Чемпионата Днепропетровской области по игре Бочча (без монтажа)



Награждения по итогам третьего Чемпионата Днепропетровской области по игре Бочча (без монтажа)

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую