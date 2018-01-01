ВСЕ НОВОСТИ:

Помогите сменить название


Сейчас программа называется "Субъективно с Виктором Артеменко" и выходит уже более года на нашем канале в ютуб или группе в фейсбук, практически каждую субботу в 19:00. Но так как было принято решение вести прямые эфиры в формате двух ведущих название "Субъективно с Виктором Артеменко", считаю, не подходит.

Помогите придумать название! Желательно два-три слова. В них желательно подчеркнуть и субъективность программы и понимание что мир может быть не только в черно белых тонах.
Как то так. Ждем предложений  

Подробнее в видео. Спасибо

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.