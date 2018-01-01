Помогите сменить название

Сейчас программа называется "Субъективно с Виктором Артеменко" и выходит уже более года на нашем канале в ютуб или группе в фейсбук, практически каждую субботу в 19:00. Но так как было принято решение вести прямые эфиры в формате двух ведущих название "Субъективно с Виктором Артеменко", считаю, не подходит.Помогите придумать название! Желательно два-три слова. В них желательно подчеркнуть и субъективность программы и понимание что мир может быть не только в черно белых тонах.Как то так. Ждем предложенийПодробнее в видео. Спасибо