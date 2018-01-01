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Кому делали дорогу после замены труб - скажите - вам также делали??? Или это только на нашей улице??? (видео)


По улице Славянская меняли трубы. Улица была вся перерыта. Зарыли. 2 месяца ходили по глине,дышали пылякой.
Несколько дней назад завезли 2 машины зеленой щебенки. Обрадовались,что наконец то начали засыпку дороги.
Сегодня приехал тракторец и эти 2 кучи растянул на пол улицы. Слой щебенки-очень мизерный.



Ходил начальник. Мы начали возмущаться. Он сказал-что вы кричите-все ОК!. Выставляю видео "ремонта" дороги и слой, которым они засыпали пол улицы ( всего из двух куч, две машины). Скажите, это нормально???

Кому делали дорогу после замены труб - скажите - вам также делали??? Или это только на нашей улице???

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