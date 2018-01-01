"Парад" пленных в Донецке никто не забыл? - Нет людей подлее, чем "верные"… (видео)

Так французские «верные» в 1944 году приветствовали пленных английских и американских солдат, которых немцы провели по парижским улицам.Эти солдаты сражались за освобождение Франции от фашизма.Французские «верные» бросаются на них с перекошенными от злобы лицами.Краем глаза «верные» следят за реакцией хозяев... Видят ли немцы их усердие…Для «верных» любая власть это Родина…Через месяц эти же люди будут восторженно приветствовать союзников, которые "захватят" Париж. И бросаться на пленных немцев… Усердно и искренне…Расплата придет, не верите, почитайте историю!!!