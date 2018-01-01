"Формула Штайнмаєра": як хитрості ховаються у скандальному доповненні до Мінського протоколу

Частина українців боїться, що команда Зеленського погодиться на план Кремля - провести місцеві вибори в ОРДЛО ще до виведення звідти окупаційних військ. "Формула Штайнмаєра" стосується тільки трьох моментів: проведення виборів, перевірка, чи дотримані стандарти ОБСЄ, і особливий статус. Коли виводити війська - до чи після виборів - у цій формулі немає ні слова. Хитрість - у стандартах ОБСЄ. Випуск ТСН.Тиждень за 22 вересня 2019 року