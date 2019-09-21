Запрошуємо всіх сьогодні, 28 вересня на святкування Дня міста Нікополя. Цілий день, з 12:00 до 22:00 на Європейській площі, алеї за виконкомом та в інших місцях на вас чекає безліч цікавих заходів. Тест-драйв крутих авто, промоакції та виставки, спортивні змагання, дитяче містечко, фестиваль вуличної їжі, торгівельні намети, фотозони, ходулісти, живі скульптури, святковий концерт та феєверк! На великій сцені вас будуть качати DJ і МС, TRIO S-KLASS і гурт "АНТИТІЛА"! Всі на День Міста! 🎈🎉🚗🏎🎪🎭⚽️🎡🎆🎇🎸Детальна програма, час та локації святкових заходів:12:00–16:00Промоакція «Бібліо-City», локація квартальних, козацька локація, робота торгівельних точок (алея за будівлею міськвиконкому)12:00–16:00Тест-драйв крутих авто (Європейська площа)12:00–16:00Виставка – експозиція «Національні символи та обереги українського народу», виставка картин з видами Нікополя (алея за будівлею міськвиконкому)14:00–19:00І етап Кубку України з волейболу серед чоловічих команд (КЗ «ДЮСШ № 1»)15:30–17:30Матч Чемпіонату України з футболу команд ІІ Ліги ФК «Нікополь» – ФК «Енегрія» (Нова Каховка), (Стадіон «Електрометалург")17:00–22:00Дитяче містечко, фестиваль вуличної їжі, фотозони, ходулісти, живі скульптури, торгівельні точки (Європейська площа)17:00–22:00На великій сцені виступи TRIO S-KLASS і гурту "АНТИТІЛА", святковий салют, дискотека з DJ і МС, (Європейська площа)