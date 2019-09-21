Запрошуємо всіх сьогодні, 28 вересня на святкування Дня міста Нікополя. Цілий день, з 12:00 до 22:00 на Європейській площі, алеї за виконкомом та в інших місцях на вас чекає безліч цікавих заходів. Тест-драйв крутих авто, промоакції та виставки, спортивні змагання, дитяче містечко, фестиваль вуличної їжі, торгівельні намети, фотозони, ходулісти, живі скульптури, святковий концерт та феєверк! На великій сцені вас будуть качати DJ і МС, TRIO S-KLASS і гурт "АНТИТІЛА"! Всі на День Міста! 🎈🎉🚗🏎🎪🎭⚽️🎡🎆🎇🎸
Детальна програма, час та локації святкових заходів:
12:00–16:00
Промоакція «Бібліо-City», локація квартальних, козацька локація, робота торгівельних точок (алея за будівлею міськвиконкому)
12:00–16:00
Тест-драйв крутих авто (Європейська площа)
12:00–16:00
Виставка – експозиція «Національні символи та обереги українського народу», виставка картин з видами Нікополя (алея за будівлею міськвиконкому)
14:00–19:00
І етап Кубку України з волейболу серед чоловічих команд (КЗ «ДЮСШ № 1»)
15:30–17:30
Матч Чемпіонату України з футболу команд ІІ Ліги ФК «Нікополь» – ФК «Енегрія» (Нова Каховка), (Стадіон «Електрометалург")
17:00–22:00
Дитяче містечко, фестиваль вуличної їжі, фотозони, ходулісти, живі скульптури, торгівельні точки (Європейська площа)
17:00–22:00
На великій сцені виступи TRIO S-KLASS і гурту "АНТИТІЛА", святковий салют, дискотека з DJ і МС, (Європейська площа)