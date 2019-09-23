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Нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення

Комунальне підприємство «Нікопольводоканал» повідомляє, що з 01 жовтня 2019 року вступають в дію нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, встановлені постановою НКРЕКП № 1968 від 17.09.2019р., відповідно до якої тарифи для споживачів КП «Нікопольводоканал» складають:

— на централізоване водопостачання – 8,544 грн. за 1 м3 з ПДВ,
— на централізоване водовідведення — 13,44 грн. за 1 м3 з ПДВ,
— разом централізоване водопостачання та водовідведення – 21,984 грн. за 1 м3 з ПДВ.

Ознайомитися з постановою можна на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет за посиланням https://www.nerc.gov.ua/?id=44423.

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