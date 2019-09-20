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Информатор: Что происходит в Днепре возле главного офиса ПриватБанка

Утром 20 сентября 2019 с 7:45 утра 10 автобусов с рабочими Никопольского завода ферросплавов завода окружили здание главного офиса ПриватБанка в Днепре. На текущий момент у здания банка бастуют около 500 человек.

Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу ПриватБанка.

В ходе встречи с рабочими завода, на которой были озвучены позиции сторон, банкиры отметили, что выполнение предприятием своих обязательств перед НБУ является следствием договора поручительства по кредитам рефинансирования, полученных владельцами банка к его национализации 10 лет назад, когда и банк и завод принадлежали одной группе владельцев.

Что происходит под главным офисом ПриватБанка в Днепре

Опубліковано Информатор Четвер, 19 вересня 2019 р.


ПриватБанк не является участником соглашения об урегулировании данного спора между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов и расценивает организованный пикет как еще одну попытку давления.

Источник: Информатор

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