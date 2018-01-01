З Днем народження, моя горда, прекрасна і незалежна Україна!

Україна – то не звук і не просто слово,Україна – серця гук, солов'їна мова,Україна – то земля, вкрита стиглим житом,Що так сонячно сія під небесним німбом!Україна – то сади, їх рясні щедроти,То настояні меди у духмяних сотах!Україна – то стіжки мов церковні зводи,Україна – то стежки наших родоводів!Україна – то Дніпро повен грай-водою,Україна – то добро, творене тобою.Україна – то отця мудрі настанови,Україна – то серця, сповнені любов'ю!Україна – то дитя на руках у мами,То одвічні відкриття брам у світлі храми!Україна – це і ти, це – і я, і всі миОсяванні з висоти Божими очима!