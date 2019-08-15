Что больше интересует Никопольчан?

Каждый из нас находится в зоне своих интересов (не обязательно меркантильных), у каждого свой круг общения и соответственно восприятие происходящего. Но всех нас объединяет желание жить в красивом уютном городе Никополь. За исключением тех кто прибыл нахапать и находится или рвется к распилу бюджетных средств, сейчас не о них. Сейчас о нас простых Никопольчанах, которым жить в НАШЕМ городе.Меня, к примеру и видимо по роду деятельности, больше интересует "политика", если так можно назвать. Немного "криминал" и уже потом социальные проблемы.Готовя свои материалы, а особенно во время проведения прямых эфиров, замечаю что далеко не всем это интересно, или правильно сказать - не на первом месте.Так что же больше интересует Никопольчан?Спасибо за ответ...