«Губить людей не пиво, губить людей вода!». Або як місцева влада «зариває» бюджетні кошти

Практично кожен інформаційний день починається з новини про те, що десь в містінемає води через аварію. Найчастіше аварій на добу трапляється по три-чотири, а той ібільше. Жителі відчувають дискомфорт, ремонтні бригади КП «Міськводоканал» їдутьднями і місяцями.Ось буквально останні коментарі мешканців міста в інтернеті та на сторінці вфейсбуці КП «Нікопольводоканал»:«Как продвигаются ремонт воды на Луговой? Сутки без воды, но судя по скоростиремонта и вторые тоже без неё» - пишет Наталия Белоус«Мы на Лапинке, уже пятые сутки без воды. КП «Никопольводоканал», что Выделаете? ХХI век на дворе, а Вы держите людей без воды!!! Уже пятые сутки в кране нетводы по ул. Котельникова, а КП «Никопольводоканал» бездействует. Это же издевательствонад людьми. Пожилые лежачие люди, маленькие дети, а у КП «Никопольгорводоканал»воскресенье выходной. Но вот долгожданный понедельник, а результата "0" - пишет АннаРегульская :«Горе подрядчики трактор ищут! лучше бы совесть поискали!» - пишет ТатьянаЛеонтьева .І список таких коментарів, яких день у день сотні, можна продовжувати іпродовжувати…А в той же час місцева влада та її «глашатаи» повідомляють, що за 2019 рік в Нікополіпланують провести десятки поточних ремонтів водопровідних мереж. На ці потреби зміського бюджету виділили десятки мільйонів гривень. Замовником робіт виступаєУправління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольськоїміської ради (26136719) в особі Всеволода Зінченко. Завдяки чому в кранах буде бігтимайже джерельна вода…Інакше як знущанням, слова місцевої влади не назвеш. Бо насправді, не те що «неджерельна» вода тече з кранів, так вона взагалі не тече в деяких районах міста.І я вирішив з’ясувати, а чому так відбувається. В чому причина аварій? І чи хоче вдійсності влада покращити життя мешканців міста? Чи це звичайне чергове «замилюванняочей»Згідно офіційного майданчика державних закупівель Prozorro, в березні-квітні 2019року були проведені тендери на «Поточний ремонт мереж водопостачання в м. Нікополі».А саме:1. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул Передовиків від буд №48 до буд №80в м. Нікополь», очікувана вартість послуг 300 000,00 грн.2. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул. Мичуріна в м. Нікополь», очікуванавартість послуг 210 000,00 грн.3. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул. Ватутіна від буд. №1 до буд. № 5Ам. Нікополь» очікувана вартість послуг 147 000,00 грн.4. «Поточний ремонт мереж водопостачання по вул. Павла Багуша від вул. Л.Українкидо вул. Перемоги», очікувана вартість послуг 220 000,00 грн.5. «Поточний ремонт мереж водопостачання по вул. Корбута від вул. Херсонська довул. Лапинська м. Нікополь», очікувана вартість послуг 110 000,00 грн.6. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул. Черняховського м. Нікополь»,очікувана вартість послуг 350 000,00 грн.7. «Поточний ремонт мереж водопостачання по вул. Л. Українки від вул. С.Разіна довул. Переможців м. Нікополь», очікувана вартість послуг 72 000,00 грн.8. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул. Сагайдачного від вул. Котельниковадо вул.. Грушка», очікувана вартість послуг 480 000,00 грн.9. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул. Трубченка від вул. Маліновського довул. Соборної в м. Нікополь», очікувана вартість послуг 580 000,00 грн.10. «Поточний ремонт мереж водопостачання по вул. Грушка від вул. Херсонська довул. Лапинська в м. Нікополь», очікувана вартість послуг 400 000,00 грн.11. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул Можайського у м.Нікополь»,очікувана вартість послуг 1 200 000,00 грн.12. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул. Загородня від вул. Газопроводна довул.Герцена в м. Нікополь», очікувана вартість послуг 1 800 000,00 грн.І це ще не весь список «Поточного ремонту мереж водопостачання», які протягомквітня-липня 2019 року повинні були ВИКОНАНІ ТІЛЬКИ ДВОМА СУБ’ЄКТАМИПІДПРИЄМНИЦКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, а саме фізичною особою-підприємцем ЛяшенкоАртемом Миколайовичем (іпн. 3154723134) та фізичною особою-підприємцем ХарчукВладиславом Едуардовичем (іпн. 3055819293).Таких послуг (згідно офіційного майданчика державних закупівель Prozorro) буловиконано на території м. Нікополя на 21 вулиці (території) в різних частинах містаНікополя!!! Вдумайтесь як два ФОПа, у яких в кращому випадку працювало офіційно небільше 10 осіб, змогли виконати за чотири місяці такий значний об’єм робіт. Ви в цевірите???Не потрібно бути фахівцем в житлово-комунальному господарстві щоб побачитиочевидні речі. А саме ознаки звичайної корупції, «договорняков» зі сторони місцевої влади увсій її красі, з метою привласнення бюджетних коштів.По-перше, як змогли одні і ті ж самі фізичні особи-підприємці «виграти» всітендери по «Поточному ремонту мереж водопостачання» на десятки мільйонівгривен?!? Поталанило?!? Не смішіть!!! Всі ми знаємо як проходять тендери – туди зайвихне пускають!!! У всіх цих «Прозорих» тендерах приймали участь одні і ті ж ФОПи, які лишеімітували та створювали видимість боротьби.І по-друге, цілком очевидно, що не могли два ФОПа виконати ці роботи власнимисилами за чотири місяці. Тобто виходить, що працювали на цих роботах неофіційновлаштовані люди та техніка (скоріш за все і комунальна, бо не для кого не таємниця, щоможна найняти за готівку спецтехніку комунальну).Не потрібно нагадувати, які за це штрафи повинні були бути виписані ФОПам занеофіційно влаштованих працівників??? Фісак та відділ з питань праці та соціальнотрудових відносин Виконкому Нікопольської міської ради АУУУУ!!! Де притягнуті довідповідальності за порушення трудового законодавства??? Чи ви тимчасово осліпли? Чисвоїх не чіпаєте?І по-третє, в результаті аналізу даних публічних інформаційних ресурсів булоз’ясовано, що дані фізичні особи-підприємці дуже тісно пов’язані з посадовими особамимісцевої влади та тими, хто робить вигляд, що вони в опозиції до місцевої влади.Не буду зупинятись на зв’язках між місцевою владою та фізичними особами-підприємцями Ляшенко А.М. та Харчук В.Е. про їх «схеми» роботи, бо тут, запевняю вас,дууууже багато цікавої інформації, яку викладу окремо в наступному номері.Отже, для того щоб ви зрозуміли масштаби цинізму, нахабства місцевої владизупинюсь на одному з останніх тендерів, а саме «Поточний ремонт мереж водопостачаннявул. Загородня від вул. Газопроводна до вул.Герцена в м. Нікополь», очікувана вартістьпослуг 1 800 000,00 грн.Між начальником Управління благоустрою, інфраструктури та комунальногогосподарства Нікопольської міської ради Всеволодом Зінченко та фізичною особою-підприємцем Харчук В.Е. був підписаний Договір № 62/19 від 24.04.2019 року «Про наданняпослуг з поточного ремонту мереж водопостачання вул. Загородня від вул. Газопроводна довул. Герцена в м. Нікополь Дніпропетровської області».Згідно Технічного завдання «На виконання поточного ремонту трубопроводу питноїводи по вул. Загородня від вул.Газопроводна до вул.Герцена в м. НікопольДніпропетровської області», яке є неодмінним Додатком №4 до Тендерної документаціїбуло з’ясовано що потрібно було зробити укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм,укладання труб поліетиленових діаметром 90-110 мм, установити муфтові фасонні частини івтулки, установити поліетиленові відводи, коліна, патрубки, переходи діаметром 160 мм,муфти, трійники, фланці, засувки і т.п., приблизною кількістю 100-200 шт. загалом.І на все це, з роботою та з матеріалами на укладання труби витратили 1 800000,00 грн.!!! Ви розумієте наскільки вже знахабніла влада, що вона навіть не соромиться«витрачати» такі суми коштів. Фісаку, Тихенко, Зинченко, місцевим депутатам, які«освоюють» ці кошти за допомогою «своїх» суб’єктів підприємницької діяльності взагаліначхати, що подумають мешканці. Вони вже нічого не бояться. Як кажуть «в тупую мутятьгроші».Згідно цього ж Технічного завдання було заплановано використати 1187,86 м3 –щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 таперевезено піску самоскидами 1268,84 тон. Розробка ґрунту екскаватором з доробкоювручну, засипання траншей та котлованів бульдозерами, розробка ґрунту в траншеях такотлованах екскаваторами і інші подібні роботи з ґрунтом приблизно 10 000 м3Ви вдумайтесь в ці цифри тисячі!!!! м3 щебеню та тисяча!!! тон піску, 10000 м3розробки ґрунту.Згідно умов Тендеру було заплановано покласти 2100 метрів труби. Я заміряв накадастровій карті Україні відстань між від вул.Газопроводна до вул.Герцена (хоча чому доГерцена???, якщо вул. Загородня виходить на вул. Чалого). Підкреслюю заміряв задопомогою кадастрової карти України (не «на глаз», не спідометром машини) і вийшломаксимум 1500 метрів. Ось вам іще один «зазорчик» підряднику та розпоряднику коштів длясписання бюджетних коштів.Щоб пересвідчитись, що насправді відбувається на цих вулицях, я виїхав намісце. І те, що я побачив на Селищі Північному мене шокувало (фото та відео додається).Не буду зупинятись на всіх недоліках, а зупинюсь на «найкричущих» фактахнедбалості, непрофесіоналізму підрядників та керівництва міста.По-перше, на перетині вул. Лугова та вул. Загородня біля самого жилого будинкувирито котлован та поставлено навпроти будинку залізобетонні колодязі (впевнений, що щезавдає труднощів мешканцям цього будинку). І саме страшне, що в цей котлован збігає водавід прориву, скоріш за все недавно прокладених нових пластикових труб. І відповідно цявода йде під будинок, що в подальшому може призвести до руйнування будинку. І нікому доцього немає діла. Хто за це буде нести відповідальність? Ніхто! (фото додається).Ну а жирною крапкою стало те, що я побачив на перетині вул. Лугова та вул.Загородня. Розвідний залізобетонний колодязь не накритий, землею навколо не засипаний, вканаву (скоріш за все підрядником, бо видно що давно це зроблено) накидано побутовогосміття та пригорнуто трохи землею. Тобто роботу не довели до кінця і кинули «піде і так», аоплату за договором «Про надання послуг з поточного ремонту мереж водопостачання вул.Загородня від вул. Газопроводна до вул. Герцена в м. Нікополь Дніпропетровської області»,скоріш за все, вже отримали (фото та відео додається).І ви хочете сказати, що це не бачать місцеві депутати, квартальні? Всі бояться ротавідкрити? Чи в долі? Чи ви можете тільки для показухи «дешеві» свята з морозивом робити?Тоді навіщо ви такі потрібні громаді…. Я в черговий раз пересвідчився, що цинізму,лицемірству, нахабству місцевої влади, на превеликий жаль, немає меж. Але впевнений, щовони так роблять, бо мешканці міста дозволяють їм це робити.І скоріш за все був правий Жозеф де Местра, сардинський посланник при дворіросійського імператора Олександра І, який сказав «Кожен народ має ту владу на якузаслуговує». Тому, шановні Нікопольчани, вибір за вами! Давайте доведемо, що Нікопольціне заслуговують на таку погану владу.Продовження буде!!!