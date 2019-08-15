«Губить людей не пиво, губить людей вода!». Або як місцева влада «зариває» бюджетні кошти

Практично кожен інформаційний день починається з новини про те, що десь в місті
немає води через аварію. Найчастіше аварій на добу трапляється по три-чотири, а той і
більше. Жителі відчувають дискомфорт, ремонтні бригади КП «Міськводоканал» їдуть
днями і місяцями.
Ось буквально останні коментарі мешканців міста в інтернеті та на сторінці в
фейсбуці КП «Нікопольводоканал»:
«Как продвигаются ремонт воды на Луговой? Сутки без воды, но судя по скорости
ремонта и вторые тоже без неё» - пишет Наталия Белоус
«Мы на Лапинке, уже пятые сутки без воды. КП «Никопольводоканал», что Вы
делаете? ХХI век на дворе, а Вы держите людей без воды!!! Уже пятые сутки в кране нет
воды по ул. Котельникова, а КП «Никопольводоканал» бездействует. Это же издевательство
над людьми. Пожилые лежачие люди, маленькие дети, а у КП «Никопольгорводоканал»
воскресенье выходной. Но вот долгожданный понедельник, а результата "0" - пишет Анна
Регульская :
«Горе подрядчики трактор ищут! лучше бы совесть поискали!» - пишет Татьяна
Леонтьева .
І список таких коментарів, яких день у день сотні, можна продовжувати і
продовжувати…
А в той же час місцева влада та її «глашатаи» повідомляють, що за 2019 рік в Нікополі
планують провести десятки поточних ремонтів водопровідних мереж. На ці потреби з
міського бюджету виділили десятки мільйонів гривень. Замовником робіт виступає
Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської
міської ради (26136719) в особі Всеволода Зінченко. Завдяки чому в кранах буде бігти
майже джерельна вода…
Інакше як знущанням, слова місцевої влади не назвеш. Бо насправді, не те що «не
джерельна» вода тече з кранів, так вона взагалі не тече в деяких районах міста.
І я вирішив з’ясувати, а чому так відбувається. В чому причина аварій? І чи хоче в
дійсності влада покращити життя мешканців міста? Чи це звичайне чергове «замилювання
очей»
Згідно офіційного майданчика державних закупівель Prozorro, в березні-квітні 2019
року були проведені тендери на «Поточний ремонт мереж водопостачання в м. Нікополі».
А саме:
1. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул Передовиків від буд №48 до буд №80
в м. Нікополь», очікувана вартість послуг 300 000,00 грн.
2. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул. Мичуріна в м. Нікополь», очікувана
вартість послуг 210 000,00 грн.
3. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул. Ватутіна від буд. №1 до буд. № 5А
м. Нікополь» очікувана вартість послуг 147 000,00 грн.
4. «Поточний ремонт мереж водопостачання по вул. Павла Багуша від вул. Л.Українки
до вул. Перемоги», очікувана вартість послуг 220 000,00 грн.
5. «Поточний ремонт мереж водопостачання по вул. Корбута від вул. Херсонська до
вул. Лапинська м. Нікополь», очікувана вартість послуг 110 000,00 грн.
6. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул. Черняховського м. Нікополь»,
очікувана вартість послуг 350 000,00 грн.
7. «Поточний ремонт мереж водопостачання по вул. Л. Українки від вул. С.Разіна до
вул. Переможців м. Нікополь», очікувана вартість послуг 72 000,00 грн.
8. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул. Сагайдачного від вул. Котельникова
до вул.. Грушка», очікувана вартість послуг 480 000,00 грн.
9. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул. Трубченка від вул. Маліновського до
вул. Соборної в м. Нікополь», очікувана вартість послуг 580 000,00 грн.
10. «Поточний ремонт мереж водопостачання по вул. Грушка від вул. Херсонська до
вул. Лапинська в м. Нікополь», очікувана вартість послуг 400 000,00 грн.
11. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул Можайського у м.Нікополь»,
очікувана вартість послуг 1 200 000,00 грн.
12. «Поточний ремонт мереж водопостачання вул. Загородня від вул. Газопроводна до
вул.Герцена в м. Нікополь», очікувана вартість послуг 1 800 000,00 грн.
І це ще не весь список «Поточного ремонту мереж водопостачання», які протягом
квітня-липня 2019 року повинні були ВИКОНАНІ ТІЛЬКИ ДВОМА СУБ’ЄКТАМИ
ПІДПРИЄМНИЦКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, а саме фізичною особою-підприємцем Ляшенко
Артемом Миколайовичем (іпн. 3154723134) та фізичною особою-підприємцем Харчук
Владиславом Едуардовичем (іпн. 3055819293).
Таких послуг (згідно офіційного майданчика державних закупівель Prozorro) було
виконано на території м. Нікополя на 21 вулиці (території) в різних частинах міста
Нікополя!!! Вдумайтесь як два ФОПа, у яких в кращому випадку працювало офіційно не
більше 10 осіб, змогли виконати за чотири місяці такий значний об’єм робіт. Ви в це
вірите???
Не потрібно бути фахівцем в житлово-комунальному господарстві щоб побачити
очевидні речі. А саме ознаки звичайної корупції, «договорняков» зі сторони місцевої влади у
всій її красі, з метою привласнення бюджетних коштів.
По-перше, як змогли одні і ті ж самі фізичні особи-підприємці «виграти» всі
тендери по «Поточному ремонту мереж водопостачання» на десятки мільйонів
гривен?!? Поталанило?!? Не смішіть!!! Всі ми знаємо як проходять тендери – туди зайвих
не пускають!!! У всіх цих «Прозорих» тендерах приймали участь одні і ті ж ФОПи, які лише
імітували та створювали видимість боротьби.
І по-друге, цілком очевидно, що не могли два ФОПа виконати ці роботи власними
силами за чотири місяці. Тобто виходить, що працювали на цих роботах неофіційно
влаштовані люди та техніка (скоріш за все і комунальна, бо не для кого не таємниця, що
можна найняти за готівку спецтехніку комунальну).
Не потрібно нагадувати, які за це штрафи повинні були бути виписані ФОПам за
неофіційно влаштованих працівників??? Фісак та відділ з питань праці та соціально
трудових відносин Виконкому Нікопольської міської ради АУУУУ!!! Де притягнуті до
відповідальності за порушення трудового законодавства??? Чи ви тимчасово осліпли? Чи
своїх не чіпаєте?
І по-третє, в результаті аналізу даних публічних інформаційних ресурсів було
з’ясовано, що дані фізичні особи-підприємці дуже тісно пов’язані з посадовими особами
місцевої влади та тими, хто робить вигляд, що вони в опозиції до місцевої влади.
Не буду зупинятись на зв’язках між місцевою владою та фізичними особами-
підприємцями Ляшенко А.М. та Харчук В.Е. про їх «схеми» роботи, бо тут, запевняю вас,
дууууже багато цікавої інформації, яку викладу окремо в наступному номері.
Отже, для того щоб ви зрозуміли масштаби цинізму, нахабства місцевої влади
зупинюсь на одному з останніх тендерів, а саме «Поточний ремонт мереж водопостачання
вул. Загородня від вул. Газопроводна до вул.Герцена в м. Нікополь», очікувана вартість
послуг 1 800 000,00 грн.
Між начальником Управління благоустрою, інфраструктури та комунального
господарства Нікопольської міської ради Всеволодом Зінченко та фізичною особою-
підприємцем Харчук В.Е. був підписаний Договір № 62/19 від 24.04.2019 року «Про надання
послуг з поточного ремонту мереж водопостачання вул. Загородня від вул. Газопроводна до
вул. Герцена в м. Нікополь Дніпропетровської області».
Згідно Технічного завдання «На виконання поточного ремонту трубопроводу питної
води по вул. Загородня від вул.Газопроводна до вул.Герцена в м. Нікополь
Дніпропетровської області», яке є неодмінним Додатком №4 до Тендерної документації
було з’ясовано що потрібно було зробити укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм,
укладання труб поліетиленових діаметром 90-110 мм, установити муфтові фасонні частини і
втулки, установити поліетиленові відводи, коліна, патрубки, переходи діаметром 160 мм,
муфти, трійники, фланці, засувки і т.п., приблизною кількістю 100-200 шт. загалом.
І на все це, з роботою та з матеріалами на укладання труби витратили 1 800
000,00 грн.!!! Ви розумієте наскільки вже знахабніла влада, що вона навіть не соромиться
«витрачати» такі суми коштів. Фісаку, Тихенко, Зинченко, місцевим депутатам, які
«освоюють» ці кошти за допомогою «своїх» суб’єктів підприємницької діяльності взагалі
начхати, що подумають мешканці. Вони вже нічого не бояться. Як кажуть «в тупую мутять
гроші».
Згідно цього ж Технічного завдання було заплановано використати 1187,86 м3 –
щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 та
перевезено піску самоскидами 1268,84 тон. Розробка ґрунту екскаватором з доробкою
вручну, засипання траншей та котлованів бульдозерами, розробка ґрунту в траншеях та
котлованах екскаваторами і інші подібні роботи з ґрунтом приблизно 10 000 м3
Ви вдумайтесь в ці цифри тисячі!!!! м3 щебеню та тисяча!!! тон піску, 10000 м3
розробки ґрунту.
Згідно умов Тендеру було заплановано покласти 2100 метрів труби. Я заміряв на
кадастровій карті Україні відстань між від вул.Газопроводна до вул.Герцена (хоча чому до
Герцена???, якщо вул. Загородня виходить на вул. Чалого). Підкреслюю заміряв за
допомогою кадастрової карти України (не «на глаз», не спідометром машини) і вийшло
максимум 1500 метрів. Ось вам іще один «зазорчик» підряднику та розпоряднику коштів для
списання бюджетних коштів.
Щоб пересвідчитись, що насправді відбувається на цих вулицях, я виїхав на
місце. І те, що я побачив на Селищі Північному мене шокувало (фото та відео додається).
Не буду зупинятись на всіх недоліках, а зупинюсь на «найкричущих» фактах
недбалості, непрофесіоналізму підрядників та керівництва міста.
По-перше, на перетині вул. Лугова та вул. Загородня біля самого жилого будинку
вирито котлован та поставлено навпроти будинку залізобетонні колодязі (впевнений, що ще
завдає труднощів мешканцям цього будинку). І саме страшне, що в цей котлован збігає вода
від прориву, скоріш за все недавно прокладених нових пластикових труб. І відповідно ця
вода йде під будинок, що в подальшому може призвести до руйнування будинку. І нікому до
цього немає діла. Хто за це буде нести відповідальність? Ніхто! (фото додається).
Ну а жирною крапкою стало те, що я побачив на перетині вул. Лугова та вул.
Загородня. Розвідний залізобетонний колодязь не накритий, землею навколо не засипаний, в
канаву (скоріш за все підрядником, бо видно що давно це зроблено) накидано побутового
сміття та пригорнуто трохи землею. Тобто роботу не довели до кінця і кинули «піде і так», а
оплату за договором «Про надання послуг з поточного ремонту мереж водопостачання вул.
Загородня від вул. Газопроводна до вул. Герцена в м. Нікополь Дніпропетровської області»,
скоріш за все, вже отримали (фото та відео додається).
І ви хочете сказати, що це не бачать місцеві депутати, квартальні? Всі бояться рота
відкрити? Чи в долі? Чи ви можете тільки для показухи «дешеві» свята з морозивом робити?
Тоді навіщо ви такі потрібні громаді…. Я в черговий раз пересвідчився, що цинізму,
лицемірству, нахабству місцевої влади, на превеликий жаль, немає меж. Але впевнений, що
вони так роблять, бо мешканці міста дозволяють їм це робити.
І скоріш за все був правий Жозеф де Местра, сардинський посланник при дворі
російського імператора Олександра І, який сказав «Кожен народ має ту владу на яку
заслуговує». Тому, шановні Нікопольчани, вибір за вами! Давайте доведемо, що Нікопольці
не заслуговують на таку погану владу.
Продовження буде!!!