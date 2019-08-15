Наступит ли Никополь на очередные "грабли"? Теперь подкрашенные. эфир 17 августа (19:00)

Наступит ли Никополь на очередные "грабли"? Теперь подкрашенные



В субботнем прямом эфире: "Субъективно с Виктором Артеменко" 17 августа (19:00)



А так же обо всем что происходило за уходящую неделю



наша группа в ФБ:

Наступит ли Никополь на очередные "грабли"? Теперь подкрашенныеВ субботнем прямом эфире: "Субъективно с Виктором Артеменко" 17 августа (19:00)А так же обо всем что происходило за уходящую неделюнаша группа в ФБ: https://www.facebook.com/groups/citynikopol/

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