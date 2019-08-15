За кого Никопольчане готовы отдать свой голос на выборах городского головы (опрос)

Сейчас все кандидаты на пост городского головы, по моему мнению, в ожидании решения ВР касаемо выборов в местные советы. Ни кто уверенно не может сказать когда будут выборы осень - весна - осень? Думаю в конце этого месяца мы уже будем понимать, а пока хотелось бы просто узнать: - За кого Никопольчане готовы отдать свой голос.На свое усмотрение я составил список (в алфавитном порядке) узнаваемых в городе лиц которые, по моему мнению, могут претендовать на этот пост. Не обессудьте если кого забыл (допишите) или упомянул зряАлександр КириловАлександр СаюкАндрей ФисакВиктор ДрачевскийВиталий ЖуравлевВладимир ЛахинДмитрий БычковДмитрий НикитченкоЕвгений БовкунМаксим ЮхноМихаил МетерМихаил ПоперечнюкРуслан ОлейникРуслан ТокарьСергей СтарунЮрий МацкоЮрий НикулинДинамичный опрос на странице нашей группы в ФБ