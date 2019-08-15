За кого Никопольчане готовы отдать свой голос на выборах городского головы (опрос)
Сейчас все кандидаты на пост городского головы, по моему мнению, в ожидании решения ВР касаемо выборов в местные советы. Ни кто уверенно не может сказать когда будут выборы осень - весна - осень? Думаю в конце этого месяца мы уже будем понимать, а пока хотелось бы просто узнать: - За кого Никопольчане готовы отдать свой голос. На свое усмотрение я составил список (в алфавитном порядке) узнаваемых в городе лиц которые, по моему мнению, могут претендовать на этот пост. Не обессудьте если кого забыл (допишите) или упомянул зря
Александр Кирилов Александр Саюк Андрей Фисак Виктор Драчевский Виталий Журавлев Владимир Лахин Дмитрий Бычков Дмитрий Никитченко Евгений Бовкун Максим Юхно Михаил Метер Михаил Поперечнюк Руслан Олейник Руслан Токарь Сергей Старун Юрий Мацко Юрий Никулин
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