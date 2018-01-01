Запрошуємо на фестиваль «Дні слави кошового отамана Війська Запорозького Низового Івана Дмитровича Сірка», що відбудеться з 31 липня по 4 серпня на меморіальному комплексі «Могила кошового отамана Івана Сірка» (координати https://goo.gl/maps/kfK3ph2dDJq) та на Співочому полі (координати https://goo.gl/maps/AAWd5P5nphF2).Сюди, на місце колишньої козацької вольниці -- Чортомлицьку Січ, де спочиває прах славного козацького батька, легендарного кошового отамана Івана Сірка, щорічно на початку серпня з'їжджаються нащадки славних лицарів запорозьких вшанувати пам'ять своїх героїчних предків. У 1990 році, коли на святкування 500-річчя Запорозької Січі з'їхалася сюди ледве не вся Україна, тут і почалося відродження традицій Козацтва Низового Запорозького. Тоді на могилі славного кошового отамана Івана Сірка присягали на вірність Богу і Україні та освячували свої шаблі перші козаки відроджуваних козацьких куренів.У програмі заходів:31 липняЗаїзд, реєстрація, таборування козацьких організацій;1 - 2 серпняПроведення вишкільного табору для козацької молоді та джур, тренінги козацьких бойових мистецтв, гутірки, майстер- класи, творчі зустрічі, козацькі забави, вільне спілкування.3 серпня – день урочистих заходів:13:00 - Велике козацьке коло на Співочому полі, обрання наказного отамана та козацької старшини заходу13:30 - Урочиста хода до меморіалу легендарного кошового отамана Війська Запорозького Низового Івана Дмитровича Сірка14:00 - Урочиста частина, покладання квітів, посвята козаків та джур, освячення зброї.15:00 - Реконструкція козацького бою: кіннота, козацькі гармати, історична зброя, рукопаш.16:30 - Відкриття фестивалю:- Виступи самодіяльних художніх колективів;- Показові виступи бойових мистецтв «Спас». «Бойовий гопак», «Хорс»;- Козацькі силові забави, змагання «Лава на лаву»- Концерт за участі лідера гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк, «Широкий Лан» Святослава Бойка, фолк-рок гурту "Граючи Паузи" та інших виконавців- на фестиваль завітає легендарна Козацька чайка- на закінчення фестивалю - велика козацька ватраКозаки - проти отрути!На території козацького табору заборонено споживання алкоголю та наркотичних речовин.Порядок в таборі забезпечуватиме осавульська служба та працівники поліції.Де саме відбудеться захід?Неподалік села Капулівка Нікопольського району, на могилі І. Сірка (координати https://goo.gl/maps/kfK3ph2dDJq) та на Співочому полі на правому березі річки Чортомлик (стара назва, зараз затока Каховського водосховища) між селами Олексіївкою та Капулівкою (координати https://goo.gl/maps/AAWd5P5nphF2).Як дістатися?З інших міст до Нікополя, а далі:• Своїм ходом (авто, мото або вело) маршрут з Нікополя: https://goo.gl/maps/R5M8fnJo9gF2• Електричка Нікополь - Кривий Ріг або Нікополь - Тимково, (розклад руху http://poizdato.net/…/nikopol--83-km,dnipropet…/elektrychky/) зупинка "Платфо́рма 83 км" (Олексіївка), далі по маршруту: https://goo.gl/maps/dGHkSujV69U2.• Автобусом Нікополь - Капулівка (розклад руху https://goo.gl/a3LwGw) до пам'ятника козакам Чортомлицької січі (координати https://goo.gl/maps/7gaBmbGjrhk), далі трохи пішки (маршрут https://goo.gl/TYR4xU)