ВСЕ НОВОСТИ:

У Нікополі поліція встановила чоловіка, який кинув під автомобіль гранату

Встановлено, що 28 липня чоловік кинув під автомобіль 41-річного місцевого підприємця гранату РГД-5. В результаті стався вибух, внаслідок якого тілесні ушкодження отримали два пасажири автомобіля.

Повідомлення про вибух надійшло до поліції близько 22:53. За словами заявниці, на перехресті вулиці Новикова та Коцюбинського м. Нікополя невідомі особи кинули під автомобіль «Mitsubishi Outlander» вибуховий предмет.

В результаті вибуху постраждали два пасажири автомобіля, які отримали численні осколкові поранення. Наразі постраждалі особи перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує.

Експерти-вибухотехніки вилучили з місця події фрагменти гранати РГД-5. Правоохоронці встановили підозрюваного у злочині та доставили його до Нікопольського відділу поліції. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, призначено експертизи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 (замах на злочин) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.