У Нікополі поліція встановила чоловіка, який кинув під автомобіль гранату

Встановлено, що 28 липня чоловік кинув під автомобіль 41-річного місцевого підприємця гранату РГД-5. В результаті стався вибух, внаслідок якого тілесні ушкодження отримали два пасажири автомобіля.
Повідомлення про вибух надійшло до поліції близько 22:53. За словами заявниці, на перехресті вулиці Новикова та Коцюбинського м. Нікополя невідомі особи кинули під автомобіль «Mitsubishi Outlander» вибуховий предмет.
В результаті вибуху постраждали два пасажири автомобіля, які отримали численні осколкові поранення. Наразі постраждалі особи перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує.
Експерти-вибухотехніки вилучили з місця події фрагменти гранати РГД-5. Правоохоронці встановили підозрюваного у злочині та доставили його до Нікопольського відділу поліції. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, призначено експертизи.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 (замах на злочин) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.