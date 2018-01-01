В Боснии арестовали младшего брата владельца АрселорМиттал Лакшми Миттала Прамода

Прамод Миттал был арестован в среду в Боснии по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении властью. В Лукаваце ведется обыск помещений коксохимического завода.Индийский промышленник Прамод Миттал, младший брат стального магната Лакшми Миттала, основного владельца крупнейшей металлургической компании мира ArcelorMittal, был арестован в среду в Боснии по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении властью. Об этом в среду сообщают региональные СМИ.Дело связано с эксплуатацией коксохимического завода в северо-восточном городе Лукавац, которым Прамод Миттал руководит с 2003 года. На заводе работает 1000 человек. Два других должностных лица компании - генеральный директор Парамеш Бхаттачарья и еще один член наблюдательного совета - также были арестованы.«Полиция, действовавшая по приказу прокурора, арестовала председателя наблюдательного совета GIKIL Прамода Миттала», - заявил журналистам прокурор Казим Серхатлич. «Они подозреваются в организованной преступности, особенно в злоупотреблении властью и экономических преступлениях», - сказал прокурор.Обвиняемым грозит до 45 лет тюремного заключения. Подозреваемые предстанут перед судьей в среду.Global Ispat Koksne industrialrije Lukavac (GIKIL) была основана в 2003 году и находится под совместным управлением Global Steel Holdings Pramod Mittal и местной публичной компании (KHK).Пятнадцать лет назад корпорация Лакшми Миттала купила коксохимическую промышленность в Лукаваце. Его семья инвестировала в Зеницу Железара и Рудник Любия около Приедора. Формально Миттал был председателем наблюдательного совета Global Ispat Koksne industrialrije Lukavac. Следователи подозревают, что через эту компанию и из Боснии и Герцеговины и было выведено не менее пяти миллионов марок, или примерно 2,5 миллиона евро.Ранее сообщалось, что против АрселорМиттал в Украине возбуждено дело по статье 441 "Экоцид",. Короме того, в Казахстане с АрселорМиттал Темиртау взыскано более 3 миллионов долларов за вред экологии, а в Италии может возникнуть вопрос об уголовной ответственности менеджмента металлургического завода Ilva, который может в конце августа лишиться иммунитета от преследований за экологические нарушения.