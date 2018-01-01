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Полицейские подрабатывают коллекторами? (видео 18+)


Как по мне тот кто называет себя "капитаном - следователем" есть действующий сотрудник полиции, подрабатывающий по преступному сговору  коллектором МФО. Как минимум использование служебного положения в корыстных целях + вымогательство - на лицо. Если я ошибаюсь - мошенник. В любом случае уголовка. 



Считаю необходимым полиции и прокуратуре провести надлежащее расследование и привлечь к ответственности. Это если вы сами себя еще уважаете.

Обращаюсь к членам организации "КонтрКоллектор", к посетителям нашего сайта, а так же к просто небезразличным гражданам. Давайте не надеяться на правохранителей, а постараемся сами установить и сделать известными фигурантов. Спасибо! Телефоны в видео материале


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