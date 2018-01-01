Самим не противно? Как сопредседатели "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович лебезят перед Медведевым (видео)

Российская журналистка Елена Рыковцева осудила лидеров украинской Оппоплатформы Виктора Медведчука и Юрия Бойко за встречу с премьером РФ Дмитрием Медведевым.Об этом она высказалась на своей странице в соцсетях, сообщает UAportal.По ее словам, именно видео с этого мероприятия украинские телеканалы должны были бы транслировать, чтобы все могли видеть, как пророссийские украинцы лебезят перед Медведевым в Москве, жалуются и сетуют.На данный момент пока в сети есть только отдельные фрагменты записи со встречи, однако, вскоре будет доступен полный вариант, и его должны видеть все, особенно сторонники Оппоплатформы."Те, кто отдает за нее голос, должны хорошо понимать, что тем самым это они встают на колени перед ничтожным медведиком", - подчеркнула Рыковцева.Смотрите видео с места событий, которое так поразило журналистку: