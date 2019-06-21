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Жизнь без воды: жители села Алеексеевка перекрыли дорогу

21 июня жители села Алексеевка возле Никополя перекрыли трассу междугородного значения. Люди устали выживать без воды.

Об этом Информатору сообщили жители села. В июле минувшего года жители Алексеевки из-за отсутсвтвия воды и электричества в отчаянии бросались под колеса машин и нападали на полицию. Как это было смотрите здесь.

Сезон весна-лето 2019 для жителей села стал новым испытанием. С началом поливного сезона ситуация усугубилась.

Люди предполагают, что некоторые односельчане не придерживаются графика полива воды и поэтому она не доходит в дома других потребителей. Дома, которые находятся на отдаленных улицах и на возвышенности вовсе живут без воды. На улице Чкалова ее нет даже ночью.

В данный момент активисты ждут прибытия специалистов КП «Никопольводоканал», которые проведут замер давления воды на вводе трубы в село. Кроме этого, собравшиеся приняли решение обратиться в сельсовет с просьбой о создании комиссии, которая будет выявлять нарушителей (тех, кто незаконно подключился или использует воду не придерживаясь графика полива).

Планируется, что утвержденная комиссия начнет свою работу с 24 июня. В нее войдут представители водоканала, сельсовета и общественники.

Мария Дымченко

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