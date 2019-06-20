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Увага! Вступають в дію нові тарифи на централізоване водопостачання

Комунальне підприємство «Нікопольводоканал» повідомляє, що з 21 червня 2019 року вступають в дію нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, встановлені постановою НКРЕКП №1004 від 11.06.2019р.

На зміну тарифів вплинули в першу чергу наступні чинники:

— зменшення обсягів реалізації водопостачання на 1,12% та водовідведення на 0,99%;
— зростання витрат на електричну енергію в середньому на 14,5% за рахунок підвищення її вартості;
— у зв’язку з підвищенням вартості, зростання витрат на реагенти — на 157,65% з водопостачання та на 35,17% з водовідведення;
— зміна витрат, пов’язаних зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України – збільшення на 43,52% з водопостачання.

Детальнiше: nikvoda.dp.ua

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