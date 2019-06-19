Во время поездки на море погибла семья из Никополя

Алена Радченко





Фото: «Державного бюро розслідувань»

18 июня около 20:00 на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области произошло смертельное ДТП. Эта поездка на море стала последней для семьи из Никополя.Все трое — отец, мать и их 10-летняя дочь — погибли. Об этом Информатору стало известно из сообщения «Державного бюро розслідувань». Следователи из Мелитополя сейчас изучают все обстоятельства произошедшего.Лобовое столкновение двух автомобилей — ВАЗ 21099 и BMW случилось недалеко от поселка Николаевка. За рулем иномарки находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции Автономной республики Крым и Севастополя. Достоверно известно, что он был не на службе и ехал на собственном авто.На одном из местных сайтов написали, что водителю BMW 27-лет и он житель Каланчака. Отделался полицейский легкой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. После оказания помощи из больницы его забрали правоохранители. Предполагают, что именно владелец иномарки мог спровоцировать аварию. Выполняя маневр обгона, он выехал на полосу встречного движения, и ударил Жигули.ДТП на трассе Скадовск-Каховка унесло жизни пассажиров автомобиля ВАЗ-21099. Мужчина и женщина погибли на месте. Их 10-летняя дочь получила многочисленные травмы и, впоследствии, скончалась в больнице.Полицейский, который находился за рулем автомобиля BMW, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).В настоящее время следователи «Державного бюро розслідувань» готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае если его вину докажут, оперуполномоченному грозит тюремный срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.Кроме того, правоохранители проверяют действия врачей, которые оказывали медпомощь девочке. Досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 140 УК Украины.На сайте «Новий день» написали о погибших из Никополя, которые ехали на отдых к черноморскому побережью. Автотрассы Херсонщины, ведущие к приморских курортов, местные называют «дорогами смерти». Летом ежедневные ДТП с погибшими и пострадавшими здесь обычное явление. Сказывается и недисциплинированность водителей, и их усталость. И предательские ямы также собирают свою «дань» человеческими жизнями, пишет «Новий день».