Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко" от 15 июня (19:00)

Поговорим обо всем что происходило за уходящую неделю (Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы))
Видео эфира будет залито в группу на ФБ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь.
http://city-nikopol.com.ua/
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Артеменко Виктор Анатольевич
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гл. редактор газеты "ГОРОД Никополь"
Виктор Артеменко
Звоните: 050 7085305, 096 9727785
Адрес редакции: Днепропетровская обл., г. Никополь ул. И.Сирка 8/2