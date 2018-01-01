Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко" от 15 июня (19:00)

Поговорим обо всем что происходило за уходящую неделю (Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы))Видео эфира будет залито в группу на ФБ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь._________________________________Поддержать канал:Monobank5375 4141 0453 4754Артеменко Виктор Анатольевич____________________________________________________гл. редактор газеты "ГОРОД Никополь"Виктор АртеменкоЗвоните: 050 7085305, 096 9727785Адрес редакции: Днепропетровская обл., г. Никополь ул. И.Сирка 8/2