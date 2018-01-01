Схвалено фінансування ремонту дороги «Нікополь-Дніпро»! (відео)

Міністерство фінансів України підтримало ініціативу Комісії по розгляду державних інвестиційних проектів щодо виділення коштів на проведення капітального ремонту дороги «Нікополь-Дніпро» Р-73. Про це під час години запитань до уряду заявив Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, відповівши на пропозицію народного депутата Андрія Шипка врахувати фінансування цього об’єкту при перерозподілі бюджету.Парламентар вкотре наголосив, що ця дорога є «дорогою життя», яка з’єднує 350 тисяч мешканців з обласним центром, а її стан сьогодні фактично ізолює людей від можливості отримати низку важливих адміністративних та медичних послуг.«… дорогою її неможливо назвати, бо люди їдуть 4 години, аби дістатися обласного центру. І хоча табличку «В рамках урядової програми. Капітальний ремонт 2018-2022» встановлено, результату і досі немає» - зауважив нардеп.Слід зазначити, що завдяки плідній співпраці Андрія Шипка з профільними міністерствами та Укравтодором, процес капремонту дороги «Нікополь-Дніпро» був запущений - були проведені тендерні процедури, вдалося подолати блокування тендерів через Антимонопольний комітет, затвердити паспорти дороги та кошторис. Окрім того, на початку 2018 року були виділені перші 50 млн грн, ще 30 млн - в цьому році, але процес її реконструкції почав затягуватись через брак фінансування відповідно до загальної вартості проекту.Уряд затвердив фінансування капітального ремонту дороги «Нікополь-Дніпро» Р-73 і, як запевнив заступник міністра, вже найближчим часом мають розпочатися роботи по її відновленню.