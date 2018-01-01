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Денис Иляш: Друзі,найближчим часом збираємось на фронт відвідати побратимів з ДУК ПС


Друзі, найближчим часом збираємось на фронт відвідати побратимів з ДУК ПС,які разом із ЗСУ з самого початку війни боронять нашу Україну, та відвезти допомогу!!! Якщо хтось хоче допомогти,пишіть в Л.С. або дзвоніть 0685644199.

Потрібно: дизпаливо, медикаменти, форма(літній варіант), цигарки, консерви, засоби гігієни, моючі средства....

P.S. Хлопці,в кого є, аптечки, джути-турнікети, кровоспинні засоби, та інше, що стосується парамедицини, і воно вам непотрібно, можете передати нашим парамедикам. Люди,пам'ятайте, в країні йде ВІЙНА, кожен день гинуть люди та багато поранених!!!
Небудьте байдужими!!!


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