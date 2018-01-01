КОЛОМОЙСКИЙ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО НАРДЕП ШИПКО - БУДУЩИЙ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (видео)

Олигарх Игорь Коломойский признался, что народный депутат от партии "Возрождение" Андрей Шипко станет министром здравоохранения Украины.Об этом Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде". "Да, это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения", - ответил Коломойский на вопрос о том, почему вместе с ним в Днепр прилетел народный депутат из фракции "Возрождение" Андрей Шипко, представляющий в Парламенте Днепропетровскую область.На уточняющий вопрос журналиста, серьезно, ли Шипко станет министром, Коломойский ответил утвердительно."Ну, конечно. Я его не лоббирую, но он мне много чего рассказал про эту Супрун (и.о.министра здравоохранения Украины, - ред.). Хотя, некоторые вещи положительные. Но большинство конечно, ужасные вещи рассказывал", - рассказал бизнесмен.От отметил, что познакомился с Шипко на "ниве депутатства"."Товарищ и приятель (Шипко, - ред.). Но я с ним познакомился на ниве депутатства", - подчеркнул Коломойский.