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КОЛОМОЙСКИЙ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО НАРДЕП ШИПКО - БУДУЩИЙ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (видео)

Олигарх Игорь Коломойский признался, что народный депутат от партии "Возрождение" Андрей Шипко станет министром здравоохранения Украины.

Об этом Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде". "Да, это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения", - ответил Коломойский на вопрос о том, почему вместе с ним в Днепр прилетел народный депутат из фракции "Возрождение" Андрей Шипко, представляющий в Парламенте Днепропетровскую область.



На уточняющий вопрос журналиста, серьезно, ли Шипко станет министром, Коломойский ответил утвердительно.

"Ну, конечно. Я его не лоббирую, но он мне много чего рассказал про эту Супрун (и.о.министра здравоохранения Украины, - ред.). Хотя, некоторые вещи положительные. Но большинство  конечно, ужасные вещи рассказывал", - рассказал бизнесмен.

От отметил, что познакомился с Шипко на "ниве депутатства".

"Товарищ и приятель (Шипко, - ред.). Но я с ним познакомился на ниве депутатства", - подчеркнул Коломойский.

Источник: bykvu.com

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