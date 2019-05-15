Здравым смыслом по Общественному совету!!!

Никопольчане, 24 мая состоится ВНЕОЧЕРЕДНАЯ сессия городского совета, на которой снова будет рассматриваться вопрос утверждения состава ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА при Никопольском городском совете. Восторжествует ли у большинства наших депутатов здравый смысл? Законы и Решения судов надо соблюдать – это общепринятое правило поведения.Напомню: более года назад - 17 апреля 2018 года прошло Учредительное собрание по избранию 35 членов Общественного совета. Отмечу, что данное мероприятие было проведено в строгом соответствии с законодательством Украины – публично и гласно. В голосовании участвовали делегаты от 89 (!) общественных организаций Никополя.И вот уже БОЛЕЕ ГОДА депутаты отказываются утвердить полный состав Общественного совета. Тем самым нарушается право жителей города Никополя на участие в управлении городскими делами.За этот прошедший год А.П. Фисак и депутаты ПРОИГРАЛИ СУД, который признал действия городской власти незаконными и отменил Решение сессии от 22 июня 2018 года о «ЛЮСТРАЦИИ» 28 членов Общественного совета.Городской голова и часть депутатского корпуса год назад встали на противозаконный путь – они захотели убрать из состава Общественного совета неугодных им представителей городских общественных организаций. Я неоднократно направлял А.П.Фисаку и депутатам письма с юридическим обоснованием неправомерности их действий, однако городской голова и юристы (которые получают зарплату за счет Громады) продолжали весьма своевольно трактовать требования законодательства Украины.К сожалению, ИНИЦИАТОРОМ этой «люстрации» стало главное должностное лицо Никополя – городской голова Андрей Петрович ФИСАК. Именно он на своей пресс-конференции, проведенной 27 апреля 2018 года, предложил депутатам «обсудить личности» отдельных представителей общественности, избранных в состав Общественного совета. Ну не нравятся нашему городскому голове некоторые жители Никополя!!!Ну и что? Мне тоже не нравится депутат Доброродний, который был осужден в своё время за должностное преступление – на счет фирмы, где он работал директором, с Горводоканала было незаконно перечислено 20 миллионов народных денег. Но в настоящее время Доброродний – избранный депутат, и я с этим соглашаюсь…В газете «Громадская сила», которая с недавних времён взяла себе название «Никопольской правды», ведется активная агитация против утверждения Общественного совета. В поддержку этой позиции выступил даже бывший народный депутат и бывший городской руководитель Константин Лященко. К сожалению, его «юридические познания» находятся МНОГО НИЖЕ уровня знаний студента-первокурсника.Прежде всего, хочу напомнить, что Общественный совет – это орган, предусмотренный Уставом территориальной громады Никополя и рядом нормативных документов общереспубликанского уровня. Кроме того, вопросы взаимодействия Громады и местных органов самоуправления регламентированы в нескольких МЕЖДУНАРОДНЫХ договорах, которые ратифицированы Украиной.Для чего Никополю нужен Общественный совет?1. Это консультативно-совещательный орган с несколькими важными функциями, в том числе и с функцией общественного контроля.2. Члены Общественного совета получат возможность участвовать во всех мероприятиях (заседаниях, совещаниях, в работе различных групп), проводимых городской властью и высказывать своё мнение.3. Есть право подавать предложения городской власти для реализации конституционных прав граждан.4. Возможность проводить общественную антикоррупционную экспертизу.Это основные полномочия Общественного совета, есть и другие возможности по влиянию на городскую власть.Для Никополя вопросы взаимодействия Общественности, исполнительных органов и депутатского корпуса в последнее время встали очень остро. Связано это, на мой взгляд, с НЕЖЕЛАНИЕМ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ, депутатов и чиновников прислушиваться к мнению никопольчан, которые активно протестуют против неэффективного использования материальных ресурсов (а порой и откровенного разворовывания бюджета Никополя).Ситуация очевидна – городской голова изначально взял курс на «люстрацию» Общественного совета и 22 июня 2018 года она была произведена. Депутаты утвердили только 7 человек из 35-ти, тем самым ЗАБЛОКИРОВАВ работу этого общественного органа.По поручению избранного состава Общественного совета я подал иск в Административный суд о признании Решения сессии городского совета от 22 июня 2018 года незаконным. В результате суд постановил - оспариваемое Решение сессии ПРИЗНАТЬ ПРОТИВОПРАВНЫМ И ОТМЕНИТЬ.В качестве обоснования своего Решения суд привел следующие нормы:- у депутатов отсутствует право на формирование персонального состава Общественного совета.- у депутатов есть только право утвердить состав Общественного совета в полном составе.В этом аспекте меня беспокоит ЛИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ городского головы и ряда депутатов. Они постоянно утверждают, что депутат – это свободная личность, он голосует так, как захочет. Даже 6 марта 2019 года на своем Отчете перед Громадой городской голова привел этот аргумент – депутат имеет право голосовать по любому вопросу или «ЗА», или «ПРОТИВ».В целом я согласен с этим тезисом, но только с одной существенной оговоркой: депутат имеет право на голосование только В РАМКАХ законодательства Украины. Депутат, безусловно, обязан соблюдать Конституцию Украины, Законы и Решения судов.Поэтому мнение городского головы и отдельных депутатов о том, что они могут голосовать так, как им захочется – дилетантство, граничащее с злоупотреблением.В нашем случае у депутата есть только один вариант ПРАВОМЕРНОГО поведения – утвердить полный состав Общественного совета. В соответствии с позицией Верховного суда Украины (дело № 804/1496/17), если депутаты вновь не утвердят Общественный совет, суд имеет право вынести Решение, которое ОБЯЖЕТ орган власти выполнить требования законодательства Украины.Общественность города заинтересована в конструктивном сотрудничестве с городской властью для защиты интересов громады. Конфронтация никому не нужна, мы только хотим, чтобы власть правильно реагировала на предложения и замечания никопольчан.19 апреля 2019 года прошли Общественные слушания, на которых была принята РЕЗОЛЮЦИЯ с рекомендацией утвердить полный состав Общественного совета. Это пойдет только на пользу нашему любимому Никополю.И хочу отдельно обратиться к Андрею Петровичу Фисаку.Андрей Петрович, общественность города имеет желание и возможности для работы на благо города. Перестаньте слушать вашу «свиту» и малограмотных юристов, которые фактически регулярно вас «подставляют».Переверните страницу конфронтации, НАЧНИТЕ СОТРУДНИЧАТЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.