Общественные слушания при практически пустом зале. Почему так? (видео)



Общественные слушания при практически пустом зале. Почему так?

Общественные слушания при практически пустом зале. Почему так?

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