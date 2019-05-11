КУДА ВЕДЕТ ПУТЬ ВО МРАКЕ

Борисс Кривчик

Мир изо многого состоит, но все, что в мире происходит, рождается только в двух состояниях—тьмы и света, в них человек и ходит для разнообразия, чтобы жизнь скучной не казалась. Когда он бредет во мраке, ему все чудятся драконы, летающие ведьмы под командой Вия и прочая нечисть.Человек рефлекторно машет кулакам по воздуху, надеясь попасть, а выйдя на свет, убеждается, что во тьму его засовывают специально, ведь тьма—золотое время для жулья, как мелкого, так и того, кто при власти, при деньгах и при СМИ, только одни шарят у вас по карманам, а другие гребут лопатой путем тарифов, цен, фондов да из бюджетов напрямую. Вот, скажем, простая история, ежели на свету—в 39-м году Гитлер развязал 2-ю мировую, разгромив Польшу, к войне тут же примазывается Сталин, рванув и себе кусок. А когда в 41-м Гитлер «киданул» другана Сталина и пошел на нас, для нас война автоматически перетекла в Отечественную, в которой мы (с помощью союзников) и победили. И это правда. А то, что политическое жулье затеяло возню вокруг даты окончания войны (8 или 9 мая отмечать), то тут имеется своя цель—пока мы гавкаемся, нам некогда думать о хлебе, молоке и картошке по 15, о морковке по 20, о капусте по 35, о цыбуле по 60, о лимонах по 55 и т.д. И о датах.Моя бабушка отдала фронту семерых (!) сыновей, назад получила пятерых, в орденах и ранах, и это было еще чудо, если в армиях союзников было правило «спасти рядового Райана», у нас правили слова Жукова «Солдат не жалеть, бабы еще нарожают». Мне довелось победу встречать одному из первых—в ночь на 9 мая 1945 года мы проснулись от бешенной пальбы на улице и света ракет (мы жили вперемешку с воинской частью и госпиталями), кинулись на улицу, а там солдаты пуляют в небо из оружия, а тысячи людей обнимаются плача со словом «Победа!». Картина маслом врезалась до конца жизни, и не политиканам учить меня датам. К сожалению, власть у нас все еще относится к ветеранам, чернобыльцам, АТОвцам и переселенцам с Донбасса несколько иначе, чем к своему переселению в особняки. Для сравнения об отношениях между властью и народом—в Арабских Эмиратах, скажем, тоже правят олигархи, но там воду, э/энергию и бензин населению раздают бесплатно.Сейчас власть пытается засир…ть нам мозги мовой (без которой в войне—ну никак!). Нет, мова нужна, конечно, но не с того конца начинают, на природу замахнулись, а по природе какие бы законы придурки ни принимали, человек еще долго будет думать и говорить на языке, на котором он в детстве разговаривал с матерью.И еще об одной правде, с которой лучше на свету разбираться. Есть прописная истина, что когда в стране война, никакие реформы не идут, кроме укрепления армии и поиска союзников. Простому человеку это понятно, но у наших «главнокомандующих хвельдмаршалов», похоже, на месте мозгов лобная кость в 4 пальца—бросили армию ханыгам на съедение и кинулись творить реформы по подсказке МВФ за обещанные миллиарды (падальщики всегда поживу чуют), выставив Украину насмех перед всем миром. Скажем, на днях Ульяна Супрун докладывала о блестящем завершении медицинской реформы, и главными ее достижениями гордо объявила… нет, не о ликвидации эпидемий туберкулеза и кори, не о росте рождаемости и падении смертности, а о создании по всей Ураине «широкой сети коммунальных медицинских учреждений, которые составили здоровую конкуренцию частникам» и приведут нас к светлому будущему. Короче, в самый раз отправлять Супруниху в дурку (в рубахе) и не давать ей ни капли наркоты и спиртного, пока она не приедет в древний Никополь и рукой покажет хоть одну коммунальную аптеку с доступными лекарствами. Ежу понятно, что пока аптеки подкармливают таких как Порошенко и Шипко, мафия их никому не сдаст.Но прежде, чем приступать к миру , надо в корень посмотреть, откуда ноги растут у войны. Вы думаете, Путину Крым нужен? Это для нас Крым—курорт, а ему своих Геленджиков и Сочи хватает, просто ему военная база в Севастополе нужна (Путин не дурак, чтобы военные базы раздаривать), а кормить остальной Крым—лишняя головная боль. Похоже, здорово советчики Путина запугали, мол, революция Достоинства может выдвинуть таких придурков, которые потребуют завтра отдать им Севастополь, так что лучше напасть самому.Оказывается, и Донецк как угольнй бассейн Путину и на фиг не нужен, русские не знают, куда свой уголек девать, но ему, как воздух, нужен битый шлях до Чонгарского перешейка для сухопутного снабжения базы в Севастополе. И ведь навзрыд кричали журналисты, что за Крымом неизбежен Донбасс, и времени хватало, но наши генералы, купившие погоны и ордена за сало и читающие сугубо Строевой устав, к ни не прислушались, в отличие от простых курсантов.Учитывая отношение Путина к Севастополю, надо заглянуть правде в глаза и исходить из реальности, что Севастополь не будет украинским ни-ко-гда! Разве что выселить жителей (как татар в свое время), а русский флот утопить, только кто ж это допустит?! Во-первых, там живут практически 100% русских со своими вековыми традициями, а главное, в градостроительство, инфраструктуру и вооружение вбухали такие триллионы, которых хватит на 3 полновесных войны в защиту города.Вот существует мировая практика сдачи в аренду части своей территории под базу другому государству. Скажем, в Гибралтаре англичане уже не один век арендуют базу, контролируя выход в Атлантику через Геркулесовы Столбы. Или вот американцы арендуют у Кубы базу Гуантанамо по договору еще с Батистой. И ничего, уживаются, раз уж так исторически сложилосьь, и деньги за землю и услуги поступают регулярно. Так отчего и нам было бы не попробовать пройти по подобному пути (еще в 2014 г.),взяв за предмет Севастополь, добавив свободы бунтующим регионам в пределах границ и конституции Украины, само собой, может, и войны не было бы, где-то так. Но власть (по причине шкурности) перестала понимать чаяния своего народа, а узнать о них у российской разведки (которая все знает) ума не хватило, чего и встряли мы в позорную войну.Хотя не всех это огорчило, всегда находятся любители поживиться на войне, и их легко установить. Вот скажите, кто за 5 лет войны стал жить лучше? Правильно, Порошенко, его друзья из олигархов, генералы и холуи из руководства на местах. Таким чо бы и не повоевать? Торговля идет полным ходом, контрабанда шастает в обе стороны, Порошенко регулярно кормит бойцов Путина лапшой и шоколадом, ко всеобщей выгоде, да и война мало напоминает Сталинград и битву за Берлин, щелкают киборгов по одному безо всякого продвижения, а Путина это устраивает. Создается иногда впечатление, что за Украину бьются насмерть только бойцы, а стран живет своей жизнью, занимаясь роспуском коалиции, и даже лозунг «Все—для фронта, все—для победы!» исчез. Порошенко, видать, по сговору с Путиным, продолжает размахвать шабелькой (никак не наестся), чобы держать повод под рукой, скрывая, что в Таманской дивизии танков больше, чем во всей Украине.А люди просто устали бродить во мраке войны, знают, что путь к миру лежит через переговоры с друзьями и недругами.