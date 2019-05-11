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А что это было? Политическое ориентирование или ... ? видео с сессии


А что это было? Политическое ориентирование или ... ? видео с сессии 

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Сегодня, 01:44
Ничего удивительного. Крысы попытаются перекраситься. И тут уже все в руках того, кто возглавит(или уже возглавил никопольский филиал партии "Слуга народа". Если будет брать за бабло всех подряд как это было в других партиях то после местных выборов состав горсовета существенно не измениться.
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