Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 11 мая, в 19:00

Поговорим на темы:
- Говорил же что НЕЛЬЗЯ пускать транспорт по такой дороге. Почему Никопольчане должны страдать из за жадности, воровитости и полит импотентности горстки негодяев в НАШЕМ городе?
- Совсем немного о "кацапской" истерии
- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю
Эфир запланирован на нашем канале ютуб. (Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы))
Видео эфира будет залито в группу на ФБ.
Лучше всего просматривать на оф. сайте:
http://www.nikopol.dp.ua