Педокацапская свора строчит жалобы. Что будем делать?

То педофилы то просто кацапы, то в ютубе то в фейсбуке, строчат жалобы на наши ресурсы. И как бы там ни было но админы - банят.Только сняли бан на ютубе как вот фейсбук:Что то мне подсказывает что делают это группа организмов которым не совсем нравятся, не только те материалы на которые они отправляют жалобы. Просто даты: по педофилу - 2016 год, сейчас по 2018. То есть похоже на то что просто находят из всех материалов куда можно отправить жалобу, и отправляют под каким либо ником. В стиле Великой Кацапии.Хотел провести опрос: - Где лучше проводить прямые эфиры на ютубе или в фейсбуке. Теперь ответ понятен - где не забанен. Но не удивлюсь если и ютуб завтра вновь "споет" что то подобное.Потому обращаюсь к нашим подписчикам: - Единственный ресурс на который не может повлиять педокацапская свора это наш официальный сайт.газета ГОРОД НикопольРегистрируйтесь, ставьте в "Закладки". Заходите каждый день - будет интересно.Спасибо!