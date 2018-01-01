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Педокацапская свора строчит жалобы. Что будем делать?

То педофилы то просто кацапы, то в ютубе то в фейсбуке, строчат жалобы на наши ресурсы. И как бы там ни было но админы - банят. 
Только сняли бан на ютубе как вот фейсбук: 

Что то мне подсказывает что делают это группа организмов которым не совсем нравятся, не только те материалы на которые они отправляют жалобы. Просто даты: по педофилу - 2016 год, сейчас по 2018. То есть похоже на то что просто находят из всех материалов куда можно отправить жалобу, и отправляют под каким либо ником. В стиле Великой Кацапии. 

Хотел провести опрос: - Где лучше проводить прямые эфиры на ютубе или в фейсбуке. Теперь ответ понятен - где не забанен.   Но не удивлюсь если и ютуб завтра вновь "споет" что то подобное. 

Потому обращаюсь к нашим подписчикам: - Единственный ресурс на который не может повлиять педокацапская свора это наш официальный сайт.

газета ГОРОД Никополь
http://www.city-nikopol.com.ua
http://www.nikopol.dp.ua  

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