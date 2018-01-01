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Поліція встановлює обставини вибуху гранати у м. Марганець, внаслідок якого загинула людина

Також в результаті вибуху було поранено трьох осіб, серед яких - співробітник групи реагування патрульної поліції.

Подія сталася 7 травня о 15:54 на вулиці Лермонтова у м. Марганець. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події.

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