Поліція встановлює обставини вибуху гранати у м. Марганець, внаслідок якого загинула людина

Також в результаті вибуху було поранено трьох осіб, серед яких - співробітник групи реагування патрульної поліції.Подія сталася 7 травня о 15:54 на вулиці Лермонтова у м. Марганець. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події.