Виконавчий комітет Нікопольської міської ради оголошує конкурс по залученню інвестора для впровадження е-квитка

Фінансування інвестором усіх витрат, пов’язаних з впровадженням автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті міста Нікополя; Подання претендентом заявки та конкурсної пропозиції відповідно до цієї конкурсної документації та документів, визначених рішенням виконавчого комітету від 10.10.2018 №771; Подання конкурсної пропозиції у письмовій формі за підписом уповноваженої особи претендента конкурсу, прошитої, пронумерованої та скріпленої печаткою*; Реєстраційний внесок за участь в конкурсі -відсутній.

Конкурс проводиться виконавчим комітетом Нікопольської міської ради відповідно до-рішення міської ради від 31.08.2017 №54-26/VII «Про затвердження Програми «Автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті в м.Нікополі на 2017-2020 рр.»;-рішення виконавчого комітету від 22.11.2017 №701«Про затвердження концепції до Програми «Автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспортів м. Нікополі на 2017-2020 роки»;-рішення виконавчого комітету від 10.10.2018 №771 «Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу з відбору інвестора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті в м. Нікополі».З метою підвищення рівня обслуговування пасажирів у громадському транспорті міста Нікополя, реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у сфері громадського транспорту, удосконалення системи оплати проїзду шляхом запровадження електронних засобів безготівкової оплати проїзду, впровадження єдиної ефективної системи оплати проїзду та обліку пасажирів у громадському транспорті.Інвестиційний проект передбачає залучення інвестора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському автобусному пасажирському транспорті в м.Нікополі.Наявність необхідного обладнання: стаціонарні валідатори в міські автобуси (76 міських автобусів з мінімальною кількістю валідаторів з друком квитка на один транспортний засіб не менше 1); ручні роs-термінали з захисним чохлом для зручного носіння кондукторам (не менше 30); автомати з продажу та поповнення е-карток; спроможність забезпечення емісії, продажу та поповнення е-карт для проїзду; наявність необхідного програмного забезпечення, яке дає можливість пасажиру оплатити проїзд безконтактною е-карткою або за допомогою смартфону, або банківською карткою; швидке технічне обслуговування приладів та інше, що зазначене в прийнятих рішеннях виконкому від 22.11.2017 №701, від 10.10.2018 №771.-виготовлення електронних квитків усіх необхідних видів, зокрема, але не виключно багаторазових та разових неперсоніфікованих, багаторазових персоніфікованих, службових, пільгових та інших. (вид безконтактної картки, зовнішній вигляд, номінальна вартість та інші істотні вимоги визначаються окремим рішенням виконкому);-програмування безконтактних карток в залежності від їх виду та призначення (оплата чи реєстрація проїзду);-розповсюдження та поповнення в пунктах продажу та поповнення електронних квитків;-акумулювання та адміністрування коштів, що вносяться пасажирами на електронні квитки чи при придбанні таких;-аналіз діяльності та формування різноманітних статистичних даних для їх подальшого використання у покращенні надання транспортних послуг;-обчислення консолідованих даних по всіх проїздах та проведених транзакціях з оплати/передплати транспортних послуг;-розподіл отриманих коштів між перевізниками на підставі обсягів фактично виконаної роботи (кількості перевезених пасажирів);-забезпечення кожному Перевізнику клієнтського доступу до бази даних АСООП, щодо транспортних транзакцій стосовно власного транспорту (без можливості внесення змін та коригувань);-захист персональних даних та їх використання відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», за що несе відповідальність згідно з законодавством;-надання довідкової та роз'яснювальної інформації пасажирам стосовно придбання, поповнення та користування електронними квитками;-приймання скарг від пасажирів щодо роботи системи та користування електронними квитками, розгляд та надання ґрунтовних відповідей;-блокування та розблокування електронних квитків;-подання пропозицій Організатору щодо зміни тарифних планів електронних квитків;-інші технічні дії із безконтактними картками, що дозволені системою та узгоджені із власником такої картки;-забезпечення безперебійної роботи обладнання та програмного забезпечення;-синхронізація роботи усіх елементів системи, усунення збоїв та недоліків у роботі;-контроль за оплатою/фіксацією проїзду пасажирами.5.1. Найбільш вигідна, надійна та коротка в часовому проміжку схема реалізації інвестиційного проекту.5.2. Відповідність заявки та пропозиції основним умовам конкурсу, в т.ч. технічним умовам.5.3. Має досвід в розробці та/чи експлуатації автоматизованих систем обліку та контролю.дотримуватись чинного законодавства України та рішень виконавчого комітету Нікопольської міської ради №701 від 22.11.2017, №771 від 10.10.2018.Інвестиційний договір укладається протягом 20 робочих днів після рішення виконавчого комітету про визначення переможця інвестиційного конкурсу. Інвестиційний договір укладається з переможцем інвестиційного конкурсу строком на 10 років.Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу(виконкому) інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів.Місце: управління економіки, фінансів та міського бюджету каб. 30, вул. Електрометалургів, буд. 3, м. Нікополь, 53200, тел. (0566) 68-88-42.Кінцевий строк: до 18:00 год. 04.06.2019.Місце: зал засідань виконавчого комітету Нікопольської міської ради, каб. 31,вул. Електрометалургів, буд. 3, м. Нікополь, 53200.Дата: 05.06.2019 о 10:00 год.До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій запрошуються учасники або їх уповноважені представники, представники ЗМІ, а також представники територіальної громадим. Нікополя.Зацікавлені претенденти на участь у конкурсі можуть ознайомитись з нормативними документами на офіційному сайті http://nikopol-mrada.dp.gov.ua в розділі «Публічна інформація/Документи НМР/рішення.Контактні телефони: (0566)68-88-42, електронна адреса: economika.nik@gmail.com.В разі подання пропозицій нерезидентом, нерезидент зобов’язаний надати вищезазначені документи з урахуванням особливостей законодавства країни, у якій цей претендент зареєстрований (за можливості засвідчений апостилем). У разі надання аналогу документу, претендент-нерезидент зобов’язаний надати завірений переклад українською мовою та лист-пояснення із зазначенням, замість якого документу він подав такий аналог документу. У разі відсутності аналогу, претендент-нерезидент зобов’язаний надати лист-пояснення із зазначенням причин відсутності такого документу.