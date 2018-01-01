Борис Кривчик: КАК ЗАСТАВИТЬ ДУРУ НЕ МОЛИТЬСЯ БОГУ

Если нормальный человек принимает нормальные решения, сидя на нормальном стуле, то Ульяна Супрун, похоже, принимая решения, каждый раз садится то на шило, то на гвоздь, а то с них и не слазит. Само слово «реформа» предполагает глубокие раздумья, какие-то научные обоснования и конкретно поставленные цели, скажем, уж ежели у нас вся власть принадлежит народу, так пооткрывайте для народа коммунальные аптеки с дешевыми лекарствами в противовес аптечной мафии. А чего? И конкретно, и полезно, и не даст чиновникам зря штаны протирать.
Никакого научного подхода в наших «рехформах», конечно, нет—ни как уменьшить эпидемии и смертность, как повысить рождаемость и сделать бесплатным лечение хотя бы онкобольных детей, или еще в институтах обучить наших медиков делать операции не хуже заморских, потому как умельцы уже повыезжали, а оставшимся такая реформа ума не додаст, да и задача так не ставилась. Но побочные эффекты имеются—наши бабушки выглядят все спортивнее, еще бы, реформа гоняет их, как сидоровых коз, из одного конца города в другой в поисках врачей широких и узких направлений, доступных лекарств и где бы анализы сдать, а если у них еще и хронические болячки типа гипертонии, в скорой помощи могут и отказать, а пожаловаться некому--распорядители находятся аж в Днепре. В декабре 2018г. случился сбой, прихожу за таблетками, а мне—«От винта! Деньги на бесплатные (?) лекарства кончились и когда появятся—неизвестно».
Месяца через 4 прошел слушок, что деньги и таблетки чудесным образом появились (?), и тогда У.Супрун решилась рубануть по реформе с плеча, накинувшись на доступные лекарства с криком «Врешь! Не возьмешь!». Примерно так и вышло, врач доходчиво объяснил, что Супрун, решив переплюнуть славу Парацельса и Гиппократа, велела полностью компьютеризировать процесс общения врача с пациентом, для чего каждого заносить в базу данных, используя архивы КГБ, ФБР, МГУ и ЕБРР, а каждой таблетке присвоить код из 20-ти цифр и букв (не шучу), затем медсестра эти данные СМСкой направляет больному на мобилку, в течение часа медики сверяют данные и отправляют больного восвояси на поиски аптеки с «доступными лекарствами», а их осталось аж целых 2-е на весь город (аптечная мафия так распорядилась, пока голова стоял перед ними навытяжку с трясущимися губами).
Минут через 40 я набрел на нужную аптеку, обстановка внутри поражала—теснились посетители (чего раньше не бывало), на редких стульях сидели совсем уж дряхлые, остальные маялись стоя. И так 2 часа 51 мин. (засекал), пока добрался до окошка и вздохнул с облегчением, а зря. Аптекарь потребовала мою мобилку, долго изучала СМСки врачей, вносила записи в какие-то книги, а через полчаса поинтересовалась моими ФИО, я ответил, заверив на всякий случай, что в белых армиях не служил. На пару моментов в очереди обратил внимание. В соседнем окошке аптекарь громко втолковывала посетителю, что из того, что врач прописал для приобретения—перчатки, вату, спирт, лейкопластырь, вату и моющие средства, тот мог бы приобрести в любом месте. Ни фига себе бесплатная медицина и передовые методы лечения! И второе, если бы Супрун в очереди услышала смачные матюки в свой адрес, она без паранджи не выходила бы в люди. Возникает резонный вопрос—а что делать тем, у кого нет ни компьютора, ни мобилки с СМСками? На свалку стариков?! В ответ все медики дружно и беспомощно разводят руками.
Так что никакая это не «реформа», поскольку нет там ни одной здравой мысли, хотя приводит в воссторг Порошенко с Гройсманом (ну, это кто на что учился). Но она показательна, копируя один к одному все профанации власти--от стены Яценюка (в которую уже вбухали 4 народных миллиарда вместо 1-го, хотя конь там и не валялся), до «усиления» Порошенком армии матерыми казнокрадами, да «спецзащитными» дорогами, по которым ни немецкие, ни русские танки не пройдут, но можно поспорить, что Порошенко никогда публично не ответит, кто вернет народу украденные миллиарды. Так что все порошенковские реформы пахнут одинаково (говоря по-народному)—«Заставь дурака Богу молиться…» и «Мне не нужна твоя работа, нужно, чтоб ты мучался».
И какими тупыми надо быть власти, чтобы не понимать, что когда война, важнее проблемы, чем мир, не бывает? Потому как на войне все реформы—бред сивой кобылы, раз строить ничего нельзя, можно только рушить (правда, у А.Фисака это и в мирное время получается неплохо). Но пока реальность такова, что нардепы откровенно сачкуют, грея пузы на Канарах во время войны(?!), когда каждая потерянная минута может стать решающей, и процветают, в основном, предприятия шоколадной промышленности, а для отмазки ведутся бесконечные балачки о проблемах мира (У НАС) с немцами, французами, англичанами и пр.
Нет бы напрямую спросить у донецкого народа (у которого тоже вся власть по закону)—а они сами-то за какой образ жизни? Мол, живите как хотите, сами выбирайте себе судей, депутатов и воевод, общайтесь хоть на турецком и т.п., но только в границах Украины и по конституции, ну, где-то так. Тогда и «Русский мир» был бы ни к чему. Только делать это надо было намного раньше, потому как за 5 лет безделья выращено новое поколение, готовое взяться за автоматы и убивать «фашистских бандеровцев из киевской хунты», и нам еще не один год доведется выметать мусор из их голов.
Власть, которая за 5 лет не принесла нам ни мира, ни благоденствия, ни надежды на будущее, хорошему хозяину не ко двору. Ну кому нужн слуги, не забывающие свой карман, а хозяйству несущие разорение, куда ни кинь? Так что смена власти неизбежна, но она дожна быть настолько радикальной, чтобы к ней опять не примазались такие, как разорители народные Коболев, Назиров, Курченко, Гонтарева и пр. плесень. Для чего надо помнить древних греков: «Ракиту ножом режут, а дуб топором рубят».
Борис Кривчик