Виталий Журавлёв: Мороз и Тормоз…

Никопольчане, с каждым днём убеждаюсь, что наши городские чиновники при желании могут загубить любое хорошее дело. Тем более, если это хорошее дело было начато по инициативе общественности.
Ниже я опишу ситуацию, которую нельзя назвать иначе как «умышленная профанация» (профанация – искажение дела невежественными действиями).
Итак, по инициативе нескольких Общественных организаций Никополя в сентябре 2018 года начался процесс создания Наблюдательных советов Коммунальных предприятийгорода, что предусмотрено законодательством Украины. Главное предназначение этих органов управления Коммунальными предприятиями – контроль над расходованием финансовых и материальных ресурсов, принадлежащих Громаде.
Общественность активно участвовала в разработке Проектов нормативных актов по этому вопросу, хотя большинство наших вполне обоснованных замечаний в итоге депутаты так и не включили в окончательную редакцию базовых документов по созданию Наблюдательных советов.
Но процесс был запущен – в декабре 2018 года на сессии городского совета были приняты все необходимые документы.
В соответствии с Решением городского совета, Наблюдательные советы создаются в 8 Коммунальных предприятий Никополя. Состав НС в каждом случае – шесть человек:
- два представителя от городского головы;
- два представителя от городского совета;
- два независимых члена от общественных организаций.
В январе 2019 года была сформирована Конкурсная комиссия по отбору независимых членов Наблюдательных советов Коммунальных предприятий. И здесь на первый план вышел Управделами исполкома Сергей Донец. Именно его А.П.Фисак назначил председателем Конкурсной комиссии, вероятно, дав ему поручение – не допустить избрания в состав Наблюдательных советов никого из представителей общественных организаций. И Управделами не подвёл своего босса…
Коротко перечислим основные «художества» Сергея Михайловича Донца:
1. Сначала он препятствовал включению в состав Конкурсной комиссии трех представителей от Общественных организаций, ведущих борьбу с коррупцией (несмотря на то, что они сдали весь требуемый пакет документов). Хотя, в этой ситуации я усматриваю только юридическую безграмотность Сергея Михайловича.
2. Потом Конкурсная комиссия под руководством С.М.Донца в нарушение требований порядка работы Конкурсной комиссии противоправно допустила к участию в конкурсе 15 кандидатов, которые пропустили срок подачи документов. У меня сложилось твердое мнение: - когда Фисаку доложили, что по некоторым Коммунальным предприятиям баллотируются реальные кандидаты от общественности, он дал команду срочно подыскать провластных конкурентов.
3. Прошедший 3 апреля Конкурс наглядно показал, что профанация – это «конёк» Управделами исполкома С.М.Донца. Посудите сами:
- в соответствии с требованиями пунктов 4.3. и 9.3.4. «Типового Положения о Наблюдательном совете Коммунального предприятия» независимый член Наблюдательного совета – это представитель от Общественной организации.
Что тут было непонятного С.М.Донцу и большинству членов Конкурсной комиссии? В итоге все 16 «независимых» членов НС КП (по два человека в каждом из КП) оказались «самовыдвиженцами»!!! На заседаниях Конкурсной комиссии они заявили, что никакая общественная организация их не делегировала в состав Наблюдательного совета. Но Сергею Михайловичу, видно, некогда было объяснить членам Конкурсной комиссии (2 человека - от городского головы и 6 человек - от депутатов) порядок их работы.
Задача стояла другая – не пропустить в Наблюдательные советы представителей от Общественности. В итоге ни одного из наших кандидатов в НС КП не оказалось.
- самый наглядный пример издевательства над здравым смыслом – это избрание в состав Наблюдательного совета КП «Муниципальная варта» гр. Изаак В.А. Дело в том, что 27 марта данный кандидат отсутствовал на заседании Конкурсной комиссии. Тем не менее, господин Донец и еще 4 члена Конкурсной комиссии проголосовали за Изаак В.А.
И это при том, что порядок работы комиссии предусматривает обязательное собеседование с кандидатом и оценку его деловых качеств. На следующем заседании, 3 апреля, С.М.Донец всё-таки представил Конкурсной комиссии гр-на Изаак В.А. и предложил задать ему вопросы, которых не последовало. А какие могут быть вопросы, если голосование состоялось неделю назад? Это всё равно, если бы экзаменатор поставил студенту положительную оценку в зачётке, а вопросы начал бы задавать уже после окончания ВУЗа.
И пусть Сергей Михайлович не декларирует, что Конкурсная комиссия принимала коллегиальные решения. За эти решения голосовали только те члены конкурсной комиссии, которые были заведены туда «по разнарядке» от Фисака и от депутатов. И смотрели они на то, в какую сторону машет рукой Управделами. Дирижёр, одним словом….
Управделами исполкома С.М.Донец и его начальник А.П.Фисак действуют по принципу: – мы власть, что хотим то и творим. Кто не согласен, пусть в суд подает. Суд будет длиться пару лет, а там хоть трава не расти…
В этой ситуации Никопольский городской голова где-то потерялся. Нормальный мэр вызвал бы своего завхоза, который ТОРМОЗИТ участие общественности в городских делах, и призвал бы его к ответу. А реально Андрей Петрович от этой ситуации ОТМОРОЗИЛСЯ. Где юристы горисполкома, где профильная депутатская комиссия? Никто не в состоянии одернуть зарвавшегося чиновника?
Хотя, и сам Андрей Петрович поучаствовал в профанации всего этого процесса. Как я уже указывал, в каждом Наблюдательном совете есть квота от городского головы – два человека. Фисак во все восемь Коммунальных предприятий назначает членами Наблюдательного совета одних и тех же людей:
- своего первого помощника Василия Забигайло;
- начальника отдела Управления контроля Раису Гринах.
Ну зачем Андрею Петровичу заморачиваться – есть проверенные люди, они его подчиненные…. И не беда, что у них и так по должности существует право контролировать деятельность любого Коммунального предприятия. Дополнительный посторонний контроль А.П.Фисаку совсем ни к чему. Потому как бардак и казнокрадство там процветают…
И есть ещё один аспект такого решения нашего градоначальника. Дело в том, что в соответствии с Хозяйственным кодексом, член Наблюдательного совета – это должностное лицо. Получается, В.Забигайло и Р.Гринах занимают одновременно ДЕВЯТЬ должностей (свою штатную должность плюс восемь в Коммунальных предприятиях).
Андрей Петрович, а Вы – затейник, оказывается…
Несмотря на свой немалый юридический опыт, я пока ещё не до конца понял, как квалифицировать эту ситуацию. Работаю над этим….
Авторов профанации хочется предупредить о том, что общественности всё понятно. Кандидаты от общественных организаций – это авторитетные люди.
Например, руководитель благотворительного фонда «Детям Никополя» Маргарита Горбаненко подала документы для вхождения в состав Наблюдательного совета Коммунального предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи». Всё логично – Маргарита Николаевна очень тесно сотрудничает с этим предприятием и досконально знает особенности его работы. Или в Горводоканал подали документы опытнейшие специалисты – Ю.Логвиненко и Н.Олейник.
Вы, Андрей Петрович и вы, Сергей Михайлович, их «прокатили».
Не сомневаюсь, и вас тоже, в конечном итоге, никопольчане «прокатят»…